Türkiye'nin darbeler tarihi masaya yatırıldı
Yeniakit.com.tr canlı yayınında Türkiye'nin darbeler tarihi masaya yatırıldı.
Her akşam yeniakit.com.tr ekranlarında ilgiyle izlenen ‘Mehmet Özmen’le Ülke Gündemi’nde Türkiye’nin darbeler tarihi masaya yatırıldı.
Canlı yayın programına Gazeteci Yazar Ekrem Kızıltaş, Genelkurmay İstihbarat eski Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin ve Emekli Hava Albay Mustafa Hacımustafaoğulları katıldı.
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