Türkiye'nin Dakka Büyükelçisi: "Arakanlı Müslümanlara yardım etmek temel hedefimiz"

DAKKA (AA) - Türkiye'nin Dakka Büyükelçisi Mustafa Osman Turan, Türkiye'nin Arakanlı Müslümanlara yardım ettiğini ve bölgedeki krize kalıcı çözüm getirmek için uğraştığını belirterek "Arakanlı Müslümanlara yardım etmek bizim dış politikamızın temel hedeflerindendir." dedi.

Büyükelçi Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 yılında Myanmar ordusu tarafından gerçekleştirilen katliam ve sürgünlerden kaçarak Bangladeş'teki mülteci kamplarına sığınmak zorunda kalan Arakanlı Müslümanlara, en yüksek miktarda insani yardımı yapan ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.

Turan, Arakanlı Müslümanlara yardım etmek ve bölgedeki krizlere kalıcı çözümler getirmek için çabaladıklarını kaydederek "Arakanlı Müslümanlara yardım etmek bizim dış politikamızın temel hedeflerindendir." dedi.

Türkiye'nin, Bangladeş'teki Cox's Bazaar mülteci kamplarında yaşayan Arakanlı Müslümanların refahına katkısının 60 milyon doları geçtiğini ifade eden Turan, ''Buna ek olarak kampta Türk doktor ve hemşireler tarafından hizmet verilen bir sahra hastanesi kurduk." diye konuştu.

Turan, mağdurlar için adaletin sağlanması gerektiğini vurgulayarak "Gelecekte bu tür insanlık suçlarının bir daha tekrarlanmamasının en büyük garantisi hesap verilebilirliğin sağlanmasıdır. Bu kapsamda Myanmar'ın aleyhinde Uluslararası Adalet Divanına taşınan davayı, İslam İşbirliği Teşkilatı ile iş birliği içinde yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık bir milyon Arakanlı sığınmacının yaşam koşullarının, bölgenin coğrafyası ve geçim kaynaklarının kısıtlılığı nedeniyle gelecekte daha da kötüye gidebileceğine dikkati çeken Turan, mültecilerin barışçıl yollarla evlerine geri dönmelerinin sağlanmasının gerekli olduğunu vurguladı.

Turan, Arakanlı Müslümanlara uzun süredir ev sahipliği yapan Bangladeş'in bu durumun sonuçlarından sosyo-ekonomik zararlar görmesinin mümkün olduğunu dile getirdi.

Arakanlı Müslümanlara iletişim özgürlüğünün sağlanmasının önemine de değinen Turan, bunun en temel insan haklarından biri olduğunu hatırlattı.

Turan, kamplarda güvenliğin sağlanmasının da birincil önceliklerinden biri olduğunu ve bunun Arakanlıların acil durumlarda gerek birbirleriyle gerek insani yardım aktörüyle iletişimini engellemeden sağlanması gerektiğini ifade etti.

Bangladeş hükümeti de geçen hafta pazar günü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinde daha iyi hizmet sağlamak için Arakanlı Müslümanların mülteci kamplarındaki mobil ağları ve internet hizmetlerini eski haline getireceğini açıklamıştı.