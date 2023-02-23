Türkiye’nin çok sevilen hocaefendileri deprem özel bağış gecesi programında buluşuyor!
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği deprem afeti sonrasında, HAYDER, KIYAMDER, SULTANDER, İLKSEÇ VAKFI ve LALEGÜL VAKFI depremzedeler için bağış gecesi düzenliyor.
Cübbeli Ahmet Hocaefendi, Mehmet Talu Hocaefendi, Mustafa Özşimşekler Hocaefendi, İsmail Hünerlice Hocaefendi, Ali Ulvi Uzunlar Hocaefendi, İhsan Şenocak Hocaefendi, Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu ve Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’in katılacağı Deprem Özel Bağış Gecesi programı, 25 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.30’da Lalegül TV'de canlı yayınlanacaktır.
Hatay’da, AFAD koordinasyonunda başlangıçta 100 konteyner, sonrasında 500 konteynerdan oluşacak yaşam mahallesi kurulacak. Yaşam mahallesinde ve konteynerlarında tuvalet, banyo, buzdolabı, mobilya vb. eşyalar da yer alacak. Depremzede vatandaşların kalıcı konutlara geçene kadar yaşayabileceği bir yaşam alanı oluşturulacak...
Bu yardım kampanyası İstanbul Valiliğinin Hoca Ahmet Yesevi Derneği’ne verdiği 22-2309 izin numarasına istinaden yardım toplama kanuna uygun olarak gerçekleştirilmektedir.