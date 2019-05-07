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Türkiye'nin ciğerlerindeki yangın durdurulamıyor

Giresun'daki ormanlık alanda meydana gelen yangın, rüzgarın etkisiyle yayılıyor. Araç ulaşımı olmadığı için müdahale edilemeyen yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için önlemler alınıyor.

07 Mayıs 2019 Salı 23:02
Türkiye'nin ciğerlerindeki yangın durdurulamıyor

Yangın, öğlen saatlerinde Espiye ilçesine bağlı Sakarya köyü Honuz mevkiideki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenden çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede ormanı kapladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, arazöz ve yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Ancak, yangının olduğu ormanlık alana araç ulaşımı olmadığı için söndürme çalışması yapılamadı. Ekipler, yangının çevredeki yerleşim yerlerine sıçramaması için tedbirler alarak, çevredekilere uyarılarda bulundu. Bölgede şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın yayılırken, metrelerce yüksekliğe çıkan alevler ilçe merkezinden görülüyor.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 23:02
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