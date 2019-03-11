Türkiye'nin buz pateninde dünya kotası arttı
Milli sporcu Fırat Yardımcı, Short Track Dünya Şampiyonası'nın 26'ncı sırada tamamlayarak, Türkiye'nin katılım kotasını ikiye çıkardı11 Mart 2019 Pazartesi 10:07
ANKARA (AA) - Türkiye, 2020'deki Short Track Dünya Şampiyonası'na katılım kotasının birden ikiye çıkardı.
Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Short Track Dünya Şampiyonası, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 8-10 Mart'ta gerçekleştirildi. Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Fırat Yardımcı, 56 kişi arasından 26. sırada yer almayı başardı.
Bu sonuçla Türkiye, 2020 Short Track Dünya Şampiyonası'na katılım kotasını artırarak birden ikiye çıkardı.
YORUM YAZ