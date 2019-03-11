Türkiye'nin buz pateninde dünya kotası arttı Milli sporcu Fırat Yardımcı, Short Track Dünya Şampiyonası'nın 26'ncı sırada tamamlayarak, Türkiye'nin katılım kotasını ikiye çıkardı



ANKARA (AA) - Türkiye, 2020'deki Short Track Dünya Şampiyonası'na katılım kotasının birden ikiye çıkardı. Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Short Track Dünya Şampiyonası, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 8-10 Mart'ta gerçekleştirildi. Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Fırat Yardımcı, 56 kişi arasından 26. sırada yer almayı başardı. Bu sonuçla Türkiye, 2020 Short Track Dünya Şampiyonası'na katılım kotasını artırarak birden ikiye çıkardı.



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