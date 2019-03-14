0553 313 94 23

Türkiye’nin bakır nefesli beşlisi Maltepe’de sahne aldı

Bu yıl 15.

14 Mart 2019 Perşembe 15:06
Türkiye’nin bakır nefesli beşlisi Maltepe’de sahne aldı

Bu yıl 15.sanat yılını kutlayan Türkiye’nin en uzun soluklu bakır nefesliler beşlisi“Golden Horn Brass”, “Dünyadan ve Anadolu’dan Bakır Sesler” isimli konseriyle, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahne aldı. Grup, bakır nefesli enstrümanlarla dünya müziğinin ve Türk ezgilerinin birbirinden güzel örneklerini Maltepeli müzikseverlerle buluşturdu. 2004 yılında Begüm Gökmen’in kurduğu, 2015 yılında Andante dergisinin düzenlediği Donizetti Klasik Müzik Ödülleri’nde “Yılın Oda Müziği” kategorisinde birinciliğe layık görülen grup, iki yıl aradan sonra Maltepeli müzikseverlerle bir araya geldi.


Bakır nefesli çalgılarla ‘Çayeli’nden Öteye’


Konserde farklı senfoni orkestralarında ve devlet konservatuarında görevlerine devam eden öğretim üyeleri; kornoda Begüm Gökmen, trompette Julian Lupu, Renato Alexandru Lupu, trombonda Emre Berbergil, tubada Sinan Şirin sahne aldı. Grup konsere Manuel Penella’nın El Gato Montes (Vahşi Kedi) operasıyla başladı. Tüm dünyada eserleri en çok sahnelenen opera bestecilerinden Giuseppe Verdi’nin Aida operasıyla devam etti. Grup müzikseverleri barok ve klasik dönem eserlerinden, unutulmaz pop ve caz şarkılarına, Flamenko’dan, Anadolu türkülerinin çok sesli düzenlemelerine uzanan keyifli ve coşkulu bir müzik yolculuğuna çıkardı. Grup, müzik aralarında keyifli sohbetiyle eserleri hakkında dinleyicileri bilgilendirdi. “Çayeli’nden Öteye” isimli türkünün düzenlemesini seslendiren gruba dinleyiciler de kimi zaman tempo tutarak eşlik etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 15:06
  1. konser
  2. sanat
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kılıçdaroğlu vatandaşların çay teklifini geri çevirmedi
    1. Kılıçdaroğlu vatandaşların çay..
    2. Gemlik Kızılay’dan Kaymakam İnan’a..
    3. İmamoğlu seçim turun Çatalca’da..
    4. Arnavutluk'un aday kadrosu açıklandı
    5. PFDK kararları açıklandı
    6. Başkan Ataç ziyaretlerine devam ediyor
    7. Sürüden kaçan keçi ve oğlağını..
    8. Adliye inşaatı devam ediyor
    9. Eskişehir’de FETÖ davalarında karar
    10. Hakkari’de Sierra Leone uyruklu 5..
    11. Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme..
    12. Başkan Çelik, şehrin farklı..
    13. Rektör Çomaklı’dan Tıp Bayramı kutlama..
    14. Dündar, DAĞ-DER’in ‘Danışık Gecesi’nde..
    15. Eskişehir Şehir Hastanesinde 14 Mart..
    16. Komşuları üzen olay çamaşırlar..
    17. "Yalanlarına alışkınım hiç umurumda..
    18. Başkan Akgün, sağlık çalışanlarının..
    19. Enuygun.com, uçak modelini de seçtirecek
    20. Arkadaşını öldüren sanığa 6 yıl 3 ay..
    21. Atletizmde atmalar koordinatörlüğüne..
    22. PAÜ’den hayvancılık adına büyük atılım
    23. OPET ve Sunpet, Konya Tarım Fuarı'na..
    24. Bilecik Ertuğrulgazi Camii’nin temeli..
    25. Haydar Yılmaz'dan Mansur Yavaş'a çağrı
    26. Yaşı küçük, yüreği kocaman
    27. Müjde verildi: Havaray projesi o..
    28. Antalya'da ormanlık alanda ceset..
    29. Fırat Aydınus'a 30 gün hak mahrumiyeti..
    30. Shinji Kagawa'ya milli davet
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    Terör çimentosuna baskın
    Terör çimentosuna baskın