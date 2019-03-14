Türkiye’nin bakır nefesli beşlisi Maltepe’de sahne aldı

Bu yıl 15.sanat yılını kutlayan Türkiye’nin en uzun soluklu bakır nefesliler beşlisi“Golden Horn Brass”, “Dünyadan ve Anadolu’dan Bakır Sesler” isimli konseriyle, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahne aldı. Grup, bakır nefesli enstrümanlarla dünya müziğinin ve Türk ezgilerinin birbirinden güzel örneklerini Maltepeli müzikseverlerle buluşturdu. 2004 yılında Begüm Gökmen’in kurduğu, 2015 yılında Andante dergisinin düzenlediği Donizetti Klasik Müzik Ödülleri’nde “Yılın Oda Müziği” kategorisinde birinciliğe layık görülen grup, iki yıl aradan sonra Maltepeli müzikseverlerle bir araya geldi.

Bakır nefesli çalgılarla ‘Çayeli’nden Öteye’

Konserde farklı senfoni orkestralarında ve devlet konservatuarında görevlerine devam eden öğretim üyeleri; kornoda Begüm Gökmen, trompette Julian Lupu, Renato Alexandru Lupu, trombonda Emre Berbergil, tubada Sinan Şirin sahne aldı. Grup konsere Manuel Penella’nın El Gato Montes (Vahşi Kedi) operasıyla başladı. Tüm dünyada eserleri en çok sahnelenen opera bestecilerinden Giuseppe Verdi’nin Aida operasıyla devam etti. Grup müzikseverleri barok ve klasik dönem eserlerinden, unutulmaz pop ve caz şarkılarına, Flamenko’dan, Anadolu türkülerinin çok sesli düzenlemelerine uzanan keyifli ve coşkulu bir müzik yolculuğuna çıkardı. Grup, müzik aralarında keyifli sohbetiyle eserleri hakkında dinleyicileri bilgilendirdi. “Çayeli’nden Öteye” isimli türkünün düzenlemesini seslendiren gruba dinleyiciler de kimi zaman tempo tutarak eşlik etti.