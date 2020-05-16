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Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız önemli faaliyetlerini fotoğraflarıyla paylaştı

Yeniakit Publisher
2020-05-16 11:36:57 -
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız önemli faaliyetlerini fotoğraflarıyla paylaştı

BAĞDAT (AA) - Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak’taki görev süresinin 3 yıl 4 ayını doldurduğunu belirterek bu sürede Türkiye ve Irak arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayan önemli faaliyetlerini paylaştı.

Yıldız, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Irak’ta 40’ıncı ayım. Burada tecrübe etmekten mutlu olduğum ve beni eğiten faaliyetlerimin ilk 10’u." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Yıldız, bu faaliyetlerden biri olan, Peygamber torunu Hz. Hüseyin’in ölüm yıl dönümünün 40’ıncı günü olan Erbain etkinliklerine katıldığını, kurulan çadırda ihsan sunduğunu anımsattı.

Bağdat’taki faaliyetleri çerçevesinde Büyükelçilik'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri düzenlediklerini hatırlatan Büyükelçi Yıldız, bayramı Iraklı çocuklarla kutlandıklarını belirtti.

Kerbela ve Necef kentlerine giderek terör örgütü DEAŞ saldırıları yüzünden yerlerinden edilenleri ziyaret ettiklerini hatırlatan Yıldız, önemli gördüğü faaliyetleri arasında, Osmanlı’dan miras kalan Kerkük Kayseri Çarşısı’nın, yangından sonra imarı için sarf ettiği çabayı da saydı.

Bağdat’ta Şiilerin 7’nci imamı Musa el-Kazım’ın ölüm yıl dönümü etkinliklerine katılarak ziyaretçiler eşliğinde belli bir mesafeyi yürüyerek katettikten sonra türbeyi ziyaret ettiğini yazan Yıldız, geri kalan faaliyetlerini şöyle sıraladı:

"Çibayiş’te (Irak’ın güneyindeki Bataklıklar) divan ziyareti ve Ebu Haydar ile tekne turu. Telafer’e ilk seyahatim ve ziyaretim. Bağdat Üniversitesi mezuniyet törenine iştirak. Tuktuk ile Sadr Kenti ziyareti ve Leymona’da (bölgenin geleneksel lokantası) yemek."

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, sıraladığı faaliyetlerinin en sonuna da kadim başkentte entelektüel çevrenin uğrak yeri olan, sahafların yer aldığı tozlu kitaplar caddesi Mutenebbi Caddesi’ne ziyaretini ve ardından da şiddet yorgunu Bağdat’ta insanların sosyal hayatı yakalama şansı bulduğu Mansur bölgesinde yürümeyi ve Erbil Kayseri Çarşısı’na ziyaretini ekledi.

Bağdat’ta geldiği günden beri, siyasetin soğuk yüzünü kırarak halk diplomasisi yürüten Yıldız, faaliyetleri sırasında karşılaştığı ilgiyi de "Sıcak ve cömert Irak halkının arasına karışmak." cümlesiyle noktaladı.

Yıldız, anımsattığı faaliyetlerine ilişkin fotoğraf karelerini de sosyal medya hesabından paylaştı.


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