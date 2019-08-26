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Türkiye’nin Avrasya’ya girişi hızlanacak

Akit’e değerlendirmelerde bulunan Azeri Siyaset Bilimci Ramiya Mammadova, “Türkiye ile derinleşen Rus ilişkileri, Türkiye’nin Avrasya’ya girmesini sağlayacağını belirterek, “İpek Yolu’nun tamamlanması, Türkiye pazarının genişletilmesi anlamına geliyor” diye konuştu.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:28
Türkiye’nin Avrasya’ya girişi hızlanacak

 Hasan Türkmen  Ankara 

Azeri Siyaset Bilimci Ramiya Mammadova, Rusya-Türkiye ilişkilerini, ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerilimi gazetemiz Akit’e değerlendirdi.

ABD’nin Türkiye ilişkilerini düzeltmek için yeni adımlar attığını belirten Siyaset Bilimci Ramiya Mammadova, “Bu ilişkiler hakkında ancak kendi çıkarları ışığında yorum yapabilir. Tabii ki, ABD bugün Türkiye’nin Rusya ile olan ilişkilerinden memnun değil. Ancak bu durumu oluşturanlardan birisi de kendisi. Burada, Türkiye’nin Avrupa’ya ve Batı’ya bağlı bir devlet olduğunu ve ona yaklaşmak istediğini dikkate almalıyız. Yani, Türkiye-ABD savaşını beklemek saflıktan başka bir şey değildir. Türkiye ve ABD, her şeyden önce, büyük bir NATO müttefik grubu içinde yer alıyorlar. ABD’nin, Türkiye’yi geri getirmek için şimdiden adımlar attığını görüyoruz. Güvenli Bölge konusu Türkiye ile Suriye arasında ortak bir işbirliği meselesidir” diye konuştu.

“Türkiye, Rusya’nın en büyük ticaret ortaklarından birisidir”

Putin’in Türk-Rus ilişkileri açısından rolünü de değerlendiren Azeri Mammadova, “Tarih boyunca, Rusya ve Türkiye ilişkilerinde gerginlikler hep yüksek olmuştur. Türkiye’deki Rusya büyükelçisinin öldürülmesi, Suriye’deki gerilim ve bazı ülkelerin düşmesine neden olan tehditleri göz önünde bulundurursak, iki cumhurbaşkanı, aslında, bu sorunların kaynağını anladı ve sonunda aralarındaki sorunları çözmeye karar verdiler ve çok fazla işbirliği yaptılar. Putin ve Erdoğan, ABD’ye ve onun politika ve politikalarına karşı mücadele vermesi. ABD’nin FETÖ, PKK/YPG ve Rahip Brunson ile yaşanan kriz gibi Türkiye’de yaşadığı son sorunlar ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye ambargo getirmesi ve ardından F35’in Türkiye’ye satılması kararı, iki NATO müttefiki gergin bağları. Elbette, Rusya cumhurbaşkanı bu durumu çok iyi anladı, düşmanımın düşmanı arkadaşımın ilkesini aldı ve Türkiye’yi desteklemeye başladı ve Putin ilişkiyi yeni bir seviyeye taşıdı. Bugün, bu ilişkiler hem diplomatik hem de ekonomik, politik ve askeri olan dostane ve işbirlikçidir. Türkiye şimdiden Rusya ile enerji, turizm, ihracat ve ithalat konularına yönelik ortak ekonomik projelere katılıyor. Türkiye, Rusya’nın en büyük dört ticaret ortağından birisidir” şeklinde konuştu.

“İkili ilişkiler Türkiye’nin Avrasya’ya girişini hızlandıracak”

ABD ile Rusya arasında ciddi gerilimler yaşanırken, Türkiye’nin Avrasya alanına entegrasyonunun hızlı olabileceğini söyleyen Mammadova, “Türkiye, ABD ile Rusya politikasına müdahale etmenin doğru olmadığını biliyor. Sonunda, bugün Türkiye, gerekli yerini almak ve onunla birlikte ilerlemek zorunda. Yani Türkiye yeni ekonomik ortaklıklar aramalı ve yeni pazarlara girmeli. Ve bugün, Avrasya alanı buna izin veriyor. Avrasya devletlerinin bu alandaki genişlemesi ve Çin’in artan ekonomik ilgisi dünyayı ele geçirmeye başladı bile. Bu amaçla, Türkiye’yle derinleşen Rus ilişkileri, Türkiye’nin Avrasya’ya girmesini sağlayacaktır. İpek Yolu’nun tamamlanması, Türkiye pazarının genişletilmesi anlamına geliyor” dedi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:28
  1. Ankara
  2. Azeri Siyaset Bilimci Ramiya Mammadova
  3. Rusya-Türkiye ilişkileri
  4. ABD
  5. Akit
  6. ABD’nin Türkiye ilişkileri
  7. Siyaset Bilimci Ramiya Mammadova
  8. Türkiye-ABD savaşı
  9. NATO
  10. Türk-Rus ilişkileri
  11. FETÖ
  12. PKK/YPG
  13. Rahip Brunson
  14. F35
  15. Avrasya
  16. İpek Yolu
  17. Çin

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