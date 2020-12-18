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Aktüel Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Özügergin, AA’nın ‘Yılın Fotoğrafları’ oylamasına katıldı
Aktüel

Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Özügergin, AA’nın ‘Yılın Fotoğrafları’ oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 19:14:31 -
Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Özügergin, AA’nın ‘Yılın Fotoğrafları’ oylamasına katıldı

ATİNA (AA) - Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğraflardan oluşan ‘haber’, ‘yaşam’ ve ‘spor’ kategorilerini inceleyen Özügergin, haber kategorisinde ülkelerindeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların şişme botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na varışlarını konu alan, Ayhan Mehmet'in ''Sığınmacıların Midilli yolculuğu'' fotoğrafına oy verdi.

Spor kategorisinde Okan Coşkun'un ''Futbol özlemi'' başlıklı fotoğrafına oy veren Büyükelçi Özügergin, yaşam kategorisinde de Cem Genco'nun İdlib'deki bombardımandan korkmaması için babasının ''savaş oyunu'' oynattığı 4 yaşındaki Selva'yı konu alan fotoğrafını beğendi.

Her yıl Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar, siyasetçiler, bürokratlar, sporcular ve çok sayıda sanatçının katıldığı oylamada geleneksel "Yılın Fotoğrafları" yarışmasında bu yıl haber kategorisinde 31, yaşam kategorisinde 30 ve spor kategorisinde 15 kare fotoğraf yer alıyor.

AA fotoğraf editörlerince belirlenen karelerin yer aldığı seçkide dünya medyasının önemli yayın organlarında sıkça kullanılan siyaset, spor, yaşam gibi çeşitli konular ile sıcak gelişmelere ilişkin fotoğraflar bulunuyor.

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