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Dünya Türkiye'nin askeri hamlesi sonrası Rusya'dan flaş açıklama
Dünya

Türkiye'nin askeri hamlesi sonrası Rusya'dan flaş açıklama

Türkiye'nin Ukrayna ile askeri işbirliği yapmasının ardından Rusya'dan açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu durumu Ankara ile görüşeceklerini aktardı.

Yeniakit Publisher
2021-06-21 15:55:00 -
Türkiye'nin askeri hamlesi sonrası Rusya'dan flaş açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yakında Türkiye tarafıyla, Ankara’nın Kiev ile yaptığı askeri işbirliğini gündeme getirecekleri bir görüşme gerçekleştireceklerini söyledi.

Lavrov, bir basın toplantısında, “Ukrayna ile Türkiye’nin donanma güçleri arasında işbirliği planlarına ilişkin yapılan Ukrayna Dışişleri açıklamasından bahsettiniz. Ukrayna’nın NATO içerisine çekilmesi girişimleri hususunda ne düşündüğümüzü gayet açık ve net bir biçimde belirttik” dedi.

“Hiç şüphem yok ki ciddi ve sağduyulu ülkeler neden bahsettiğimizi çok iyi anlıyor" diye ekleyen Rus bakan ayrıca, “Türk meslektaşlarımız ile sürekli diyalog içindeyiz, yakında yeni bir temasımızın olması planlanıyor. Bu konu üstünde de tabii ki konuşacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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