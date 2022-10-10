Türkiye’nin Almanya’ya ihracatı rekor seviyede

Almanya en fazla ihracat yapılan pazar olmayı sürdürdü. Türkiye’nin Almanya’ya dış satımı yılın 9 ayında 2021’in aynı dönemine göre yüzde 10.6 arttı. Almanya’nın Türkiye’nin dış satımından aldığı pay ise yüzde 10.2 oldu.

Bu ülkeyi 10.9 milyar dolarla ABD, 9.3 milyar dolarla Birleşik Krallık, 8.4 milyar dolarla İtalya ve 7.5 milyar dolarla Irak takip etti. Türkiye’nin dış satımı bu dönemde ABD’ye yüzde 18.7, İtalya’ya yüzde 11.5 ve Irak’a yüzde 22 artarken Birleşik Krallık’a yüzde 0.5 azaldı.

Atılım devam ediyor

Yılın 9 ayında Almanya’ya ihracatta 3 milyar 231 milyon dolarla otomotiv endüstrisi başı çekti.

Otomotiv endüstrisini 2 milyar 797 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1 milyar 592 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 1 milyar 22 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 996 milyon 302 bin dolarla elektrik ve elektronik sektörleri izledi.

Ülkeye en az ihracatı 4 milyon 913 bin dolarla gemi yat ve hizmetleri, 6 milyon 443 bin dolarla diğer sanayi ürünleri, 9 milyon 526 bin dolarla tütün, 10 milyon 523 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 30 milyon 71 bin dolarla zeytin ve zeytinyağı yaptı.

Almanya’ya değer bazında en fazla ihracat artışını 471 milyon 496 bin dolarla demir ve demir dışı metaller sektörü gerçekleştirdi. Bu sektörün ardından 304 milyon 316 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 158 milyon 850 bin dolarla otomotiv endüstrisi, 134 milyon 552 bin dolarla çelik sektörü, 121 milyon 332 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri geldi..

Çelik sektörü, Almanya’ya 696 milyon 98 bin dolar tutarında ihracata imza attı.

Ülkeye yaş meyve ve sebze sektörünün ihracatı 42 milyon 268 bin dolar düşüşle 195 milyon 531 bin dolara, fındık ve mamulleri sektörünün ihracatı 37 milyon 321 bin dolar düşüşle 305 milyon 310 bin dolara geriledi.

Otomotiv sektöründen başarı

Öte yandan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) eylül ayı ihracatının yıllık bazda yüzde 12 artarak 2 milyar 753 milyon dolara dayandığını bildirdi. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik “Sektörün eylül ayında gerçekleştirdiği 2 milyar 753 milyon dolarlık ihracat, bugüne kadarki en yüksek eylül ayı ihracatı oldu. Geçen ay Almanya, Fransa ve Polonya’ya yönelik yüksek ihracat artışları oldu. Tedarik endüstrisi ve binek otomobiller ihracatı çift haneli, çekiciler ihracatı üç haneli arttı” diye konuştu.