Türkiye'nin acısı üzerinden algı operasyonu: FOX TV'de 'Askerler nerede' denirken Mehmetçik'in depremzedelere yardım ettiği anlar ekrana yansıdı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem; Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye'de büyük yıkıma neden oldu. Türkiye'nin felaketi yaşarken muhalefetin yayın organı olarak çalışan FOX TV'de ise; Türk askeri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümeti hedef alındı.

Mehmetçik'e 'oturuyorlar' iftirası

Sunucu Burak Birsen ve konuğu Nasuh Mahruki askerlerin sahada olmadığını ve yerinde oturduğunu öne sürerek adeta bir karalama kampanyası yürütmeye çalıştı.

Nasuh Mahruki, "Bizim koskoca Türk ordumuz var onlar neden çıkmıyor sahaya? Onların da çıkması gerekir. Çünkü yasayı değiştirdiler. Eskiden yasada vardı afetlere müdahale etmek. Eskiden emir komuta beklemeden çıkardı. Şimdi hükümet direktif vermeyince oturuyorlar yerinde." dedi.

'Türk Silahlı Kuvvetleri sorumluluğu üstlenmiyor'

Sunucu Birsen de Mahruki'yi doğrulayarak, "Evet insan merak ediyor. Neden Türk Silahlı Kuvvetleri böyle bir sorumluluğu üstlenmiyor" ifadelerini kullandı.

Ekrana yardım eden askerler geldi

İkilinin bu konuşmaları esnasında ise arkada akan ekrana Malatya'da askerlerin depremzedelere yardım ettiği anlar yansıdı.

Mehmetçik depremzedelerin yanında

Malatya 2. Ordu Komutanlığında görevli askerlerin, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından çalışmalarının sürdüğü noktalarda yemek dağıtımı gerçekleştirdiğini bildirildi. Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. Açıklamada; birliklerin, deprem bölgesine seyyar mutfak desteği de sağlayacağı kaydedildi.

Minik Leyla'yı enkazdan çıkardılar

Gaziantep Nurdağı'nda enkaz altında kalan Leyla isimli küçük kız Mehmetçik tarafından kurtarıldı. MSB o anların videosunu, "Mehmetçiklerimiz, devletimizin kurum ve kuruluşlarıyla omuz omuza vatandaşlarımızın yardımına koşmaya devam ediyor. Gaziantep Nurdağı’nda enkaz altında kalan bir yavrumuz daha Mehmetçiklerimiz tarafından sağ salim kurtarıldı" notuyla paylaştı.

Mehmetçik deprem bölgesinde!

10 ilimizde büyük yıkıma neden olan deprem bölgesindeki arama-kurtarma çalışmalarına şu an itibarıyla 3 binin üzerinde Mehmetçik katkı sağlıyor. TSK'nın Doğal Afet Kurtarma Taburları Hatay, Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş'a gönderilirken komandolar da çalışmalara destek olmak için deprem bölgesine sevk edildi.