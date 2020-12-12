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Aktüel Türkiye'nin 81 ilinden Suriye'ye gönderilen 350 yardım tırının, sınır geçişi başladı
Aktüel

Türkiye'nin 81 ilinden Suriye'ye gönderilen 350 yardım tırının, sınır geçişi başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-12 13:24:20 -
Türkiye'nin 81 ilinden Suriye'ye gönderilen 350 yardım tırının, sınır geçişi başladı

HATAY (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nca "Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık" kampanyası kapsamında, 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde 81 ilden 350 insani yardım malzemesi taşıyan tırların Suriye'ye geçişi başladı.

İHH İnsani Yardım Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye başta olmak üzere dünya genelindeki hak ihlallerini gündeme getirmek amacıyla 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde, dev bir kampanya başlatıldı.

Türkiye'nin 81 ilinden içerisinde 350 tır dolusu insani yardım malzemesinin Suriye’ye gönderildiği organizasyon ile başlatılan "Rotamız İyilik Yükümüz İnsanlık" kampanyası, kış mevsimi boyunca devam edecek.

Suriye'nin yanı sıra savaş, doğal afet ve hastalık nedeniyle mağdur olan coğrafyalarda yaralarının sarılacağı kampanya, Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden bağışçıların katkılarıyla sürdürülecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, bölgeye ulaşan yardım tırlarının Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü ve Kilis'teki Öncüpınar sınır kapıları üzerinden Suriye'ye gönderileceğini belirtti.

Tırlardaki gıda, un, battaniye, yakacak, soba, hijyen paketi, kışlık kıyafet gibi ihtiyaç malzemelerinin bölge halkına dağıtılacağını kaydeden Tahiroğlu, "Türkiye’de ve dünya genelindeki bağışçılarımızın katkılarıyla 10 yıldır olduğu gibi Suriye’deki mazlumlara yönelik yardım çalışmalarımız devam edecek." ifadesini kullandı.

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