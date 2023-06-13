Türkiye'nin 46 milyar dolarına göz diken Mısır duyurdu! Gelen haberler bize göre kötü

Türkiye'ye giden Rus turistleri ülkelerine çekmek amacıyla çeşitli adımlar atan Mısır'da dikkat çeken gelişme ortaya çıktı.

Türkiye'nin adeta 46 milyar dolarlık turizm gelirine göz diken Mısır'dan gelen rakamlar Türk turizmcileri üzdü.

2011 yılından bu yana yaşadığı büyük krizlere rağmen ayakta kalmayı başaran Mısır turizminde 2023 göstergeleri sektörü memnun etti.

Nisan ayında tüm zamanların rekorunu kırdı

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Ahmed Issa, ülkede turizmin istikrara kavuştuğunu belirtti. Nisan ayında ülkeye gelen turist sayısının 1 milyon 350 binle tüm zamanların rekorunu kırdığını ifade eden Issa, ilk 5 aylık dönemde ülkeye gelen ziyaretçi sayısının ise 7 milyona ulaştığına dikkat çekti.

Yabancı turist hedefini 1 milyon yukarı çekti

Ziyaretçi akışındaki artış nedeniyle 2023 hedeflerini revize ettiklerini açıklayan Mısır Turizm Bakanı Ahmed Issa, 2022 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 46 artarak 11,7 milyona ulaşan turist saysının bu yıl 14 milyona çıkmasını hedeflediklerini, ancak yüksek ziyaretçi girişi dinamiği nedeniyle bu hedefi güncellediklerini bildirdi. Issa, bu yılki ziyaretçi sayısı hedefini 15 milyon olarak güncellediklerini ve rekor yıl olan 2010'daki 14,7 milyon seviyesini aşacaklarını kaydetti.

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