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Aktüel Türkiye’nin 4 bölgesi için kritik uyarı
Aktüel

Türkiye’nin 4 bölgesi için kritik uyarı

Batı Karadeniz, Marmara Denizi, Ege ve Akdeniz'de yarın fırtına beklentisinin olduğu mesajı verildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 16:04:00 -
Türkiye’nin 4 bölgesi için kritik uyarı

Batı Karadeniz, Marmara Denizi, Ege ve Akdeniz'de yarın fırtına tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, rüzgarın yarın Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat), Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden aynı kuvvette fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Batı Karadeniz'deki fırtınanın gece saatlerinde, Marmara Denizi'ndeki fırtınanın ise akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Ege ve Akdeniz'de kuvvetli fırtına

Ege'de ise rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzeyde, öğle saatlerinden itibaren güneyde kuzey ve kuzeydoğu, güneyde kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, kuzeyde de yer yer 9 kuvvetinde (90 kilometre/saat​​​​​​) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın cuma gününün ilk saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz'de ise rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzeyde, öğle saatlerinden itibaren güneyde kuzey ve kuzeydoğu, güneyde kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, zaman zaman da 9 kuvvetinde (kilometre/saat​​​​​​​) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Kuvvetli fırtınanın cuma günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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