Türkiye’nin 18 yıllık dev hastanesi iflas etti

Manisa’da 18 yıldır kesintisiz sağlık hizmeti sunan Özel Sekiz Eylül Hastanesi, yaşadığı mali darboğazdan çıkamayınca konkordato başvurusunda bulunmuştu. Ancak Manisa Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin borca batık olduğunu tespit ederek konkordato talebini reddetti ve iflas kararı verdi.

Mahkemenin hükmüyle birlikte hastaneyi işleten Sekiz Eylül Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin iflas süreci resmen başlatıldı. Böylece kentin en büyük özel sağlık merkezlerinden biri hukuki olarak faaliyet dışı kaldı.

Mahkeme kararıyla tasfiye başladı

Karara göre iflas tarihi 26 Ocak 2026 olarak kayıtlara geçti. Daha önce uygulanan tüm ihtiyati tedbirler kaldırılırken, konkordato komiser heyetinin görevi sona erdirildi. Tasfiye işlemlerinin Manisa İcra İflas Müdürlüğü tarafından “adi tasfiye” usulüyle yürütülmesine hükmedildi.

Bu süreçte hastanenin taşınır ve taşınmaz varlıkları, tıbbi cihazları ve ekipmanları icra birimleri tarafından değerlendirilecek. Kurumun sağlık faaliyetleri ise tamamen durduruldu.

Yoğun bakım kapasitesiyle bölgenin yükünü çekiyordu

106 yatak kapasitesine sahip hastane, 34’ü erişkin, 9’u yenidoğan olmak üzere toplam 43 yoğun bakım yatağıyla özellikle kritik hastaların tedavisinde önemli rol üstleniyordu. Kardiyovasküler cerrahi başta olmak üzere birçok branşta ameliyatların yapıldığı merkez, Manisa ve çevre illerden gelen binlerce hastaya hizmet veriyordu.

Uzmanlara göre hastanenin kapanması, şehirdeki sağlık hizmetleri kapasitesinde ciddi bir boşluk yaratabilir. Gözler şimdi hem çalışanların hem de hastanenin varlıklarının nasıl değerlendirileceğine çevrildi.