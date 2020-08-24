Türkiye'den Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne Doğu Akdeniz'de dev misilleme: Savaş gemileri bölgeye gidiyor

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki meşru hakları kapsamında Oruç Reis Gemisi ile bölgede sondaj faaliyetlerini sürdürüyor.

Yunanistan ve BAE'den küstah hamle

Türkiye'nin faaliyetlerinden rahatsız olan Yunanistan provokatif açıklamalarına ve hamlelerine devam ediyor.

Yunan cephesi; Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki kuklası haline gelen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile tatbikat yapacağını duyurdu.

Atina yönetiminde yapılan küstah açıklamaya göre; tatbikat alanı Türkiye'nin Navtex ilan ettiği ve Oruç Reis'in görev yaptığı bölgede bulunuyor.

Türkiye'den dev misilleme

Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bölgede gerilimi tırmandıracak ortak tatbikatına Türkiye'den dev bir misilleme ile cevap geldi.

Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı savaş gemileri Girit'in güneyinde yarın tatbikat yapacak.