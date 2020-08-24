  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye'den Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne Doğu Akdeniz'de dev misilleme: Savaş gemileri bölgeye gidiyor
Gündem

Türkiye'den Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne Doğu Akdeniz'de dev misilleme: Savaş gemileri bölgeye gidiyor

Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ortak tatbikatına dev bir misilleme ile cevap vererek yarın Girit'in güneyinde savaş gemileriyle tatbikat yapacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 19:17:00 -
Türkiye'den Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne Doğu Akdeniz'de dev misilleme: Savaş gemileri bölgeye gidiyor

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki meşru hakları kapsamında Oruç Reis Gemisi ile bölgede sondaj faaliyetlerini sürdürüyor.

Yunanistan ve BAE'den küstah hamle

Türkiye'nin faaliyetlerinden rahatsız olan Yunanistan provokatif açıklamalarına ve hamlelerine devam ediyor.

Yunan cephesi; Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki kuklası haline gelen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile tatbikat yapacağını duyurdu.

Atina yönetiminde yapılan küstah açıklamaya göre; tatbikat alanı Türkiye'nin Navtex ilan ettiği ve Oruç Reis'in görev yaptığı bölgede bulunuyor.

Türkiye'den dev misilleme

Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bölgede gerilimi tırmandıracak ortak tatbikatına Türkiye'den dev bir misilleme ile cevap geldi.

Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı savaş gemileri Girit'in güneyinde yarın tatbikat yapacak.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Portakal'dan flaş Fox TV kararı
Medya

Fatih Portakal'dan flaş Fox TV kararı

Amerikan sermayeli Fox TV'e hafta içi her akşam saat 19:00'da haber bültenini sunan Fatih Portakal'ın FOX Tv'yi bıraktığı iddia edildi...
Fatih Portakal'ın istifası sonrası İsmail Küçükkaya'dan FOX TV kararı
Medya

Fatih Portakal'ın istifası sonrası İsmail Küçükkaya'dan FOX TV kararı

Gazeteci Hadi Özışık, FOX TV'den ayrıldığı iddia edilen Fatih Portakal'ın ardından İsmail Küçükkaya ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı...
Rusya'dan Türkiye ile ilgili yeni S-400 açıklaması
Gündem

Rusya'dan Türkiye ile ilgili yeni S-400 açıklaması

Rusya'dan Türkiye ile ilgili yeni bir S-400 açıklaması geldi. Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, Türk..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı