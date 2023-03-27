Türkiye'den yeni uzay hamlesi... Resmen başladı

MÜSİAD Ankara Şubesi tarafından düzenlenen 4. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği (MRBS) Zirvesi, Hacettepe Üniversitesi Tunçalp Özgen Kongre ve Kültür Merkezi’nde 21 – 22 Mart 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Zirve’de “Uzay Sınır ve Türkiye’deki Uzay Çalışmalarının Geleceği” konulu panelde yer alan ROKETSAN Genel Müdür Yardımcısı Dr. Sartuk Karasoy, fırlatma çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu.

ROKETSAN tarafından geliştirilen ŞİMŞEK-1 fırlatma aracı tesisinin inşası için SSB ile sözleşmenin imzalandığı ve inşa çalışmalarının Türkiye sınırlarında sürdürüldüğü ifade edildi. Alçak yörünge fırlatmalarının yapılabileceği tesis için faydalı yük kapasitesinin 400 kg olduğu belirtildi.

Karasoy, ŞİMŞEK-2 için “Milli Uzay Programı’nda bahsi geçen 2. Ay Programı için kullanılabilir, buna hazırlanıyoruz” dedi.

TUA 2022 Faaliyet Raporu’nda yer alan Uzay Limanı Analiz Raporu’na ilişkin detayların sorulduğu soruya Karasoy, Faydalı Yükler Alt Çalışma Grubu, Fırlatma Aracı Alt Çalışma Grubu, Fırlatma Aracı ve Bileşenlerine Yönelik Yenilikçi Teknolojiler Alt Çalışma Grubu ve Fırlatma Üsleri Alt Çalışma Grubu olmak üzere 4 alt çalışma grubunda Türkiye ve dünya genelinde mevcut durumu inceleyen analizlerin gerçekleştirildiğini ve teknolojik/operasyonel trendin belirlendiği analiz raporunun oluşturulduğunu söyledi.

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İMECE uydusu fırlatılmak üzere Amerika’ya gönderildi

Türkiye’nin TÜBİTAK UZAY ana yükleniciliğinde ve yürütücülüğünde ürettiği ilk metre altı çözünürlükteki yerli gözlem uydusu İMECE, Nisan ayında fırlatılmak üzere 22 Şubat tarihinde ABD’ye gönderildi. Gelişme 4. kez düzenlenen MRBS’de TÜBİTAK UZAY Enstitü Müdür Yardımcısı Dr. Alime Özyıldırım tarafından paylaşıldı.

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