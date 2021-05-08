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Dünya Türkiye'den yardım istedi! Mescid-i Aksa İmamı duyurdu: Pazartesi ne olacak bilmiyoruz
Dünya

Türkiye'den yardım istedi! Mescid-i Aksa İmamı duyurdu: Pazartesi ne olacak bilmiyoruz

Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri, terörist İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'yı işgale hazırlandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 22:29:00 -
Türkiye'den yardım istedi! Mescid-i Aksa İmamı duyurdu: Pazartesi ne olacak bilmiyoruz

Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri, A Haber canlı yayınında, terörist İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinlileri hedef alan saldırılarına çok sert tepki gösterdi.

Terör devleti İsrail'in Mescid-i Aksa’yı işgale hazırlandığını belirten Sabri, "Pazartesi günü ne olacak bilmiyoruz. Arap ülkelerinden ve özellikle Türkiye'den işgal güçlerine baskı yapmasını istiyoruz ki bu işgal sona ersin." ifadelerini kullandı.

"Pazartesi günü ne olacak bilmiyoruz"

Sabri, terörist İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi. İsrail'in pazartesi günü Mescid-i Aksa'yı işgale hazırlandığını dile getiren Sabri, şu ifadeleri kullandı:

"Bu saldırı Müslümanlara yönelik bir terör saldırısıdır. İşgal güçleri bütün Ramazanlarda aynı şeyleri yapıyorlar. Çünkü on binlerin Mescid-i Aksa'ya akın ettiğini görmek istemiyorlar. Onlar Mescid-i Aksa'nın boş olmasını istiyorlar ki Yahudi işgalciler oraya gelsinler. Ancak Allah'ın izniyle Aksa her zaman oraya namaz kılmaya gelen Müslümanlarla dolup taşacak. Yahudiler Mescid-i Aksa'yı işgale hazırlanıyor. Pazartesi günü ne olacak bilmiyoruz.

Müslümanlar büyük sıkıntı yaşıyorlar bu bir gerçek ama yine de onurlu bir savunma gerçekleştiriyorlar. Biz burada olduğumuz sürece Aksa koruma altındadır. Burada İslam aleminden, Arap ülkelerinden ve özellikle Türkiye'den işgal güçlerine baskı yapmasını istiyoruz ki bu işgal sona ersin. İşgal güçlerine karşı pes etmeyeceğiz. Mescid-i Aksa bizimdir.

Bölgede Osmanlı'nın izlerini silmeye çalışıyorlar

İsrail bölgede Osmanlı mirasını zedeleyecek kazılar yapıyor. Bu kazılar çok tehlikeli bir an önce durdurulmalı. Bölgede Osmanlı'nın izlerini silmeye çalışıyorlar."

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Yorumlar

Zeki

Daha neyi bekliyoruz.Askerlerimizi göndersene BAŞKAN
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