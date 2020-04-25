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Gündem

Türkiye'den yardım almayı yediremiyorlar! 'Erdoğan'a diz çökmeyelim'

Koronavirüs salgını dolayısıyla maske sorunu yaşayan Almanya, Türkiye'den maske yardımı almayı kabullenemiyor. Ülkede yeni tartışma konusu Türkiye'nin Almanya'ya yardımı oldu.

2020-04-25 10:36:00 -
Türkiye'den yardım almayı yediremiyorlar! 'Erdoğan'a diz çökmeyelim'

Koronavirüsün diz çöktürdüğü Avrupa ülkelerinden biri de Almanya oldu.

Ülkede sağlık sisteminin yetersiz kalması nedeniyle sistemde sıkıntılar yaşandı. İnsanların eve kapanmasıyla birlikte aşılan süreç henüz son bulmuş değil. Almanya'da ciddi bir maske sorunu var.

Çeşitli eyaletlerde Türkiye'den maske yardımı alma isteği gündeme getirildi. Ancak ırkçı Almanlar buna şiddetle karşı çıktı.

Erdoğan nefreti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a asla diz çökmeyeceklerini savunan ırkçı Almanların talepleri ülke siyasetine de yansıdı.

Bakanla tartıştı

Yaşananlar, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas arasında bir tartışmaya neden oldu.

Çin'den aldıkları dandik çıktı

Bu tartışmanın ardından Alman Bakan Türkiye'den maske alımına engel oldu. Ülkeye maskeler Çin'den gitti. Laschet, Çin'den gelen maskelerin oldukça kalitesiz olduğunu duyurdu.

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Yorumlar

Rıfkı

Almanların bu kibirleri altında gurbetçiler her gün ezik yaşıyor. Hiç onur bırakmıyorlar insanda. Kendi nefretleri içinde son bulacaklar
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Ali

Bizde onların ürettikleri arabaları almayalım. Kendimiz üretelim.
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