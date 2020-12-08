Türkiye'den uluslararası camiaya posta sektöründe "fırsat eşitliği" çağrısı

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türkiye, Dünya Posta Birliği (UPU) Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda uluslararası camiaya posta sektöründe "fırsat eşitliği" çağrısında bulundu. PTT AŞ Genel Müdürü ve UPU İdari Konsey Başkanı Hakan Gülten, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin umut verici gelişmelerle birlikte özellikle 2021 yılının ikinci yarısında daha aktif bir sektör öngördüklerini belirterek, "Küresel ölçekte müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi için az gelişmiş ülkeler dahil olmak üzere sektörde fırsat eşitliğini ve dolayısıyla hizmet standardını sağlamamız gerekiyor." dedi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, UPU İdari Konseyinin 2020 yılı 2'nci Olağan Genel Kurul Toplantısı 3-4 Aralık'ta İsviçre’nin Bern şehrinde gerçekleştirildi.

Fiziksel toplantının yanı sıra Kovid-19 salgın koşulları nedeniyle online katılımın da olduğu toplantıda, ürün ve hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesine ilişkin kararlılık dile getirildi.

Gülten'in başkanlığında yapılan toplantının gündem maddelerini, iç ve dış denetim, etik raporları, Birliğin daha geniş sektör paydaşlarına açılması, uluslararası örgütlerle ilişkiler, mali bilanço, 2021 yılı program ve bütçesi, 2021 Eylem Planı, Birlik üyesi ülkeler tarafından ödenen katkı paylarına uygulanan sistemin reformu gibi konular oluşturdu.

Sonraki İdari Konsey toplantısının 26-30 Nisan 2021'de yapılması kararlaştırıldı.

- "Müşteri memnuniyeti için kararlı olmak gerekir"

Gülten, AA muhabirine, toplantıya ve sektörün gelişimine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dünya posta sektörünün Kovid-19 salgınından etkilendiğini vurgulayan Gülten, zorlu şartlar altında müşteri memnuniyetini sağlamak için kararlı olmak gerektiğini söyledi.

Gülten, sektörün maruz kaldığı maddi ve manevi zorluklar ağırlaşırken, aynı zamanda Birliğin sorumluluğunun da arttığına işaret ederek, inisiyatif alınması gereken hizmet yelpazesinin genişlediğini, sunulan hizmetin kalitesinden vazgeçilmemesi, yeni hizmet alanlarına yönelinmesi ve çağın ihtiyaçları doğrultusunda Birliğin dönüştürülmesi zorunluluğu bulunduğunu bildirdi.

Bugünkü gibi riskli dönemlerin gelecekte tekrar etme ihtimali göz önünde bulundurularak, ürün sunumu ve hizmetlerin kesintisiz devam ettirilebilmesinin önemini vurgulayan Gülten, "Küresel ölçekte müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi için az gelişmiş ülkeler dahil olmak üzere sektörde fırsat eşitliğini ve dolayısıyla hizmet standardını sağlamamız gerekiyor. Sektörün Kovid-19 hastalığı sürecinde de topluma sunduğu yeni hizmetlerle sosyoekonomik gelişime katkı sunması önem arz ediyor." dedi.

- "e-Ticaret müşteri eğilimindeki artış fırsat yaratıyor"

Gülten, posta sektörünün maddi ve manevi olarak Kovid-19 salgını nedeniyle birçok zorlukla karşılaştığına dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Bu zor dönemin bilhassa e-ticaret alanına doğru müşteri eğilimlerindeki artışı belirginleştirmesi nedeniyle sektöre gelecek vadeden ciddi fırsatlar yarattığı da göz ardı edilmemeli. Mücadele ettiğimiz pandemiye ilişkin dünyadaki umut verici gelişmeler ışığında sektörümüzün özellikle 2021 yılının ikinci yarısında sağlıkla ilgili kaygılarından uzaklaşıp daha aktif olacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekim ayında düzenlenen Olağanüstü İdari Konsey Toplantısı'nda, gelecek kongrenin 2021 yılında yapılması yönünde karar alındığını söyleyen Gülten, şunları kaydetti:

"Kongreye ilişkin belirsizlikleri gidererek, ileri doğru büyük bir adım atmış olduk. 2016 yılında İstanbul’da düzenlenen 26'ncı Kongre ile başlayan İdari Konsey Başkanlığı görevini, 2021 yılında gerçekleştirilmesi kararlaştırılan kongreye kadar devam ettireceğiz."