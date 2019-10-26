0553 313 94 23

Türkiye'den Uluslararası Af Örgütü'ne tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Ülkemizde bulunan geçici koruma altındaki Suriyelilere ilişkin olarak Uluslararası Af Örgütünce yayımlanan raporda yer verilen iddiaları reddediyoruz." dedi.

26 Ekim 2019 Cumartesi 07:50
Türkiye'den Uluslararası Af Örgütü'ne tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Ülkemizde bulunan geçici koruma altındaki Suriyelilere ilişkin olarak Uluslararası Af Örgütünce yayımlanan raporda yer verilen iddiaları reddediyoruz." dedi.

Sözcü Aksoy, konuya ilişkin soruya verdiği yazılı yanıtta, Türkiye'nin 3,6 milyondan fazlası Suriyeli olmak üzere, topraklarına sığınan 4 milyon civarında yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapmaya devam ettiğini, çok sayıda ülkenin sınırlarına duvarlar ördüğü, tel örgülerin arkasına saklandığı bir dönemde kapılarını ihtiyaç sahiplerine açtığını belirtti.

Türkiye'nin yerinden edilmişlere en iyi şekilde ev sahipliği yaparken uluslararası yükümlülükler uyarınca "geri göndermeme" ilkesine titizlikle uyduğunu, bu yaklaşımında bir değişiklik bulunmadığını hatırlatan Aksoy, ülkede bulunan geçici koruma altındaki Suriyelilere ilişkin yayımlanan söz konusu raporda yer verilen iddiaları reddettiklerini bildirdi.

Aksoy, "Bu çerçevede, Suriyelilerin ülkelerine zorla geri gönderildiğine, tehdit edildiğine ve kötü muamele gördüğüne ilişkin olarak raporda yer verilen iddialar gerçek dışı ve hayal mahsulüdür." ifadelerini kullandı.

İlgili makamların Suriyelilerin ülkelerine güvenli ve gönüllü geri dönüşleri sürecini, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği halinde yürüttüğüne işaret eden Aksoy, Türkiye’nin Suriye’de terörden temizlediği bölgelere bugüne kadar Türkiye'den 365 bin civarında Suriyelinin gönüllü olarak geri döndüğünü de vurguladı.

Aksoy, Türkiye'nin mültecilerin geri dönüşlerinin gönüllü ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi, bu sürecin uluslararası hukuka uygun olarak yürütülmesi gerektiğini her fırsatta hatırlattığına değinerek, şunları kaydetti:

"Suriye’de gerekli insani ve fiziki altyapı ile güvenlik koşullarının sağlanması halinde, Suriyelilerin ülkelerine geri dönebileceğine inanıyoruz. Esasen Barış Pınarı Harekatı'nın amaçlarından biri de PKK/PYD/YPG terör örgütünün baskı ve zulmünden kaçan yüz binlerce Suriyelinin ülkelerine güvenli ve gönüllü dönüşlerini kolaylaştıracak koşulların sağlanacağı bir güvenli bölge oluşturulmasıdır. Suriyelilerin güvenli ve gönüllü geri dönüşleri sürecinin kolaylaştırılması konusunda uluslararası topluma da önemli sorumluluklar düştüğünü düşünüyoruz. Ülkemiz, Suriyelilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için gereken adımları atmaya devam edecektir."

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 07:50
  1. dışişleri bakanlığı
  2. Hami Aksoy
  3. Sözcü
  4. Uluslararası Af Örgütü
  5. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Norveç'te Barış Pınarı Harekatı'na destek gösterisi
    1. Norveç'te Barış Pınarı Harekatı'na..
    2. Fenerbahçe Konyaspor maçı canlı takip
    3. MEB binası çocukların kullanımına açıldı
    4. Norveç'te terör örgütü PKK..
    5. Çocuk sahibi olmak isteyen ve..
    6. TIR’ın içinde 39 ölünün bulunduğu..
    7. Çocukların oynadığı traktör durağa..
    8. Fenerbahçe'nin Konyaspor maçındaki..
    9. Skandal görüntü! Teröristbaşını ABD..
    10. Şamil Tayyar’dan gündemi sarsan..
    11. ABD'den skandal Suriye hamlesi!
    12. 'Çekildik diyen ABD bakın nerede..
    13. Ali Koç'un davetini geri çeviren..
    14. Burak Yılmaz'dan kötü haber!
    15. Irak'a giden ABD askerleri Suriye'ye..
    16. Kaçak yapının tapusuna şerh konulacak
    17. Çavuşoğlu, Türk muhabirin sorusuna..
    18. Türk sularında yeni canlı türleri..
    19. Mustafa Destici’den önemli..
    20. İlginç anlar! Ali Koç uyardı,..
    21. CHP’nin skandal 15 Temmuz bildirisine..
    22. Asgari ücret ne kadar olacak?..
    23. Vefa Küçük Erdoğan'ı uyardı, salon..
    24. Marmara Denizi’nde keşfedildi! Bizans..
    25. İngiliz taraftarlardan skandal!..
    26. EYT’lilerin beklediği son dakika..
    27. Fatih Erbakan gündem oldu!
    28. Bebek anne karnında ağlar mı?
    29. EYT son dakika gelişmesi Erdoğan..
    30. Tarihte ilk kez! Rus bombardıman uçağı..
    Türkiye yeni bir operasyona mı hazırlanıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
    Türkiye yeni bir operasyona mı hazırlanıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
    ABD'den yeni Suriye hazırlığı! Resmen duyurdular
    ABD'den yeni Suriye hazırlığı! Resmen duyurdular
    Uyarı geldi! Saat 19.00'a sakın uçak bileti almayın
    Uyarı geldi! Saat 19.00'a sakın uçak bileti almayın
    Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler birbirine girdi!
    Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler birbirine girdi!
    Orkid'den skandal reklam filmiyle ilgili açıklama!
    Orkid'den skandal reklam filmiyle ilgili açıklama!

    Günün Karikatürü

    26 Ekim 2019
    Vucic: S-400 almak istiyoruz ama buna gücümüz yok
    Vucic: S-400 almak istiyoruz ama buna gücümüz yok
    Trump'a büyük şok! ABD iç savaşa doğru sürükleniyor
    Trump'a büyük şok! ABD iç savaşa doğru sürükleniyor