Türkiye'den Trump’ın tehdidine jet cevap: Ölümcül bir hata!
Trump'ın "Türkiye operasyon yaparsa Türkiye'yi ekonomik olarak yıkıma uğratırız" şeklindeki küstah tehdidine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan jet bir cevap geldi.14 Ocak 2019 Pazartesi 03:21
ABD Başkanı Trump'ın küstah tehdidine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan jet bir cevap geldi:
"Türkiye, Kürtlerle değil teröristlerle savaşıyor. Kürtleri ve Suriyelileri tüm terör tehditlerine karşı koruyacağız. Suriyeli Kürtleri PKK ile bir tutmak ölümcül bir hatadır."
YORUM YAZ