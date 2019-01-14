Türkiye'den Trump’ın tehdidine jet cevap: Ölümcül bir hata!

ABD Başkanı Trump'ın küstah tehdidine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan jet bir cevap geldi:

"Türkiye, Kürtlerle değil teröristlerle savaşıyor. Kürtleri ve Suriyelileri tüm terör tehditlerine karşı koruyacağız. Suriyeli Kürtleri PKK ile bir tutmak ölümcül bir hatadır."

Trump'tan küstah tehdit: Türkiye'yi yıkıma uğratırız!