Türkiye'den Suudi Arabistan'daki saldırıya kınama Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'daki Uluslararası Abha Havalimanı'na Husiler tarafından düzenlenen saldırının kınandığını bildiren açıklamada bulundu.

Türkiye, Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanı'na düzenlenen saldırıyı kınayarak, Yemen'de Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde sürdürülen siyasi çözüm çabalarına odaklanılması çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanlığından, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki Uluslararası Abha Havalimanı'na düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. "Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na silahlı insansız hava aracıyla düzenlenen ve bir kişinin hayatını kaybetmesine, çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan saldırıyı kınıyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, "Yemen'de gerilimi tırmandıracak eylemlerden kaçınılması ve BM öncülüğünde sürdürülen siyasi çözüm çabalarına odaklanılması çağrısında bulunuyoruz." denildi. Abha Havalimanı'na saldırı Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Asir bölgesinde bulunan Uluslararası Abha Havalimanı'na 23 Haziran'da saldırı düzenlediğini duyurmuş, saldırıda Suriye uyruklu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.