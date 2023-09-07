Türkiye'den Suudi Arabistan'a transfer resmileşt: Türk futbol tarihinde dünyanın konuştuğu Djaniny Al Fateh gitti
Karadeniz ekibi Trabzonspor duyurdu: Djaniny'nin Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Fateh'e transfer olduğunu açıkladı.
Trabzonspor, Djaniny'nin sözleşmesinin feshedildiğini ve Suudi Arabistan'a Transfer olduğunu duyurdu.
İşte Trabzonspor'un açıklaması;
Kamuoyuna duyuru. Profesyonel futbolcumuz Djaniny Semedo’nun, Al Fateh Kulübü’ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.
Bordo-mavililerde 94 maçta forma giyen Djaniny, 20 gol ve 9 asistlik performans sergilemişti.