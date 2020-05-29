Türkiye'den son dakika Libya açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin Libya'da yeni bir belirsizliğe izin vermeyeceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, DSÖ'nün daha az bürokratik, daha esnek ve şeffaf olacak şekilde yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi.
Oktay, Kovid-19 salgını sürecinde dünyanın iyi bir sınav vermediğini, ancak Türkiye'nin çok başarılı olduğunu söyledi.
Oktay, Libya konusunda da Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde yeni bir belirsizliğe izin vermeyeceğini söyledi.