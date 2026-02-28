TÜİK verileri korkuttu: Kadın işsizlik oranı dikkat çekti!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 73 bin kişi artarak 2 milyon 819 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0.3 puan artarak yüzde 8.1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6.6, kadınlarda ise yüzde 11 olarak tahmin edildi.