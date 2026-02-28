  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
TÜİK verileri korkuttu: Kadın işsizlik oranı dikkat çekti!
Giriş Tarihi:

TÜİK verileri korkuttu: Kadın işsizlik oranı dikkat çekti!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Ocak ayında işsizlik rakamları geçen yılın aynı ayına göre 73 bin kişi artarak 2 milyon 819 bin kişi oldu.

#1
Foto - TÜİK verileri korkuttu: Kadın işsizlik oranı dikkat çekti!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 73 bin kişi artarak 2 milyon 819 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0.3 puan artarak yüzde 8.1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6.6, kadınlarda ise yüzde 11 olarak tahmin edildi.

#2
Foto - TÜİK verileri korkuttu: Kadın işsizlik oranı dikkat çekti!

İstihdam oranı 0.8 puan azalarak yüzde 47.9, işgücüne katılma oranı da 0.8 puan azalarak yüzde 52.1 olarak gerçekleşti.

#3
Foto - TÜİK verileri korkuttu: Kadın işsizlik oranı dikkat çekti!

Genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.1 puan artarak yüzde 14.3 oldu. Genç erkeklerde işsizlik yüzde 11.9, genç kadınlarda ise yüzde 19 olarak gösterildi.

#4
Foto - TÜİK verileri korkuttu: Kadın işsizlik oranı dikkat çekti!

KADIN İŞSİZLİĞİ 9.3 Geniş tanımlı işsizlik oranı ise rekor kırdı. Geniş tanımlı işsizlik oranı ocakta bir önceki aya göre 0.9 puan artarak yüzde 29.9 oldu.

#5
Foto - TÜİK verileri korkuttu: Kadın işsizlik oranı dikkat çekti!

Böylece dar ve geniş tanımlı işsizlik oranı arasındaki puan farkı 21.8’e yükseldi.

