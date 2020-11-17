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Gündem Türkiye'den son dakika açıklaması: Müsaade etmeyeceğiz
Gündem

Türkiye'den son dakika açıklaması: Müsaade etmeyeceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk-Rus askeri heyetlerinin teknik görüşmeleri ve KKTC'deki son gelişmelerle ilgili bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 16:30:00 - 2020-11-17 17:03:49
Türkiye'den son dakika açıklaması: Müsaade etmeyeceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk-Rus askeri heyetlerinin teknik görüşmeleriyle ilgili son dakika açıklamasında bulundu.

Bakan Akar, "Görüşmeler yapıldı, karşılıklı çalışmamız devam ediyor." dedi. Bakan Akar ayrıca, "KKTC'nin hakkına, hukukuna sahip çıkacak, hiçbir şekilde çiğnetmeyeceğiz. Herhangi bir oldubittiye müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk-Rus askeri heyetlerinin teknik görüşmeleriyle ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Akar, "Görüşmeler yapıldı, karşılıklı çalışmamız devam ediyor." dedi.

Oldubittiye izin vermeyeceğiz

Hulusi Akar, "Türkiye olarak KKTC'nin hakkına, hukukuna sahip çıkacak, hiçbir şekilde çiğnetmeyeceğiz. Herhangi bir oldubittiye müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Rumlar bu tavırlarından vazgeçmeli"

Akar, "Rumların uzlaşmaz tutumlarından vazgeçmesi, oradaki Türk varlığının kabul edilmesi, onların egemen ve eşit unsurlar olduğunun bilinmesi lazım." diye konuştu.

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Yorumlar

atakan699

rumlarin sonuda ermeniler gibi olacak, ortadokslar kin ve netretci irkci
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Hakan

Kıbrıs in yarısı Hulusi Akar gibi düşünüyor mu?
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