Türkiye'den son dakika açıklaması: Müsaade etmeyeceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk-Rus askeri heyetlerinin teknik görüşmeleriyle ilgili son dakika açıklamasında bulundu.

Bakan Akar, "Görüşmeler yapıldı, karşılıklı çalışmamız devam ediyor." dedi. Bakan Akar ayrıca, "KKTC'nin hakkına, hukukuna sahip çıkacak, hiçbir şekilde çiğnetmeyeceğiz. Herhangi bir oldubittiye müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk-Rus askeri heyetlerinin teknik görüşmeleriyle ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Akar, "Görüşmeler yapıldı, karşılıklı çalışmamız devam ediyor." dedi.

Oldubittiye izin vermeyeceğiz

Hulusi Akar, "Türkiye olarak KKTC'nin hakkına, hukukuna sahip çıkacak, hiçbir şekilde çiğnetmeyeceğiz. Herhangi bir oldubittiye müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Rumlar bu tavırlarından vazgeçmeli"

Akar, "Rumların uzlaşmaz tutumlarından vazgeçmesi, oradaki Türk varlığının kabul edilmesi, onların egemen ve eşit unsurlar olduğunun bilinmesi lazım." diye konuştu.