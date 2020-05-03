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Aktüel

Türkiye’den Somali’ye tıbbi yardım

Milli Savunma Bakanlığı, covid-19 ile mücadelede kullanılacak ikinci grup tıbbi yardım malzemelerinde Somali’ye ulaştırılacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 22:44:01 -
Türkiye’den Somali’ye tıbbi yardım

Milli Savunma Bakanlığı, covid-19 ile mücadelede kullanılacak ikinci grup tıbbi yardım malzemelerinde Somali’ye ulaştırılacağını bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız sayın Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan ve #COVID19 ile mücadelede kullanılacak ikinci grup tıbbi yardım malzemeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçağımızla Somali’ye ulaştırılacak” denildi.

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