Türkiye'den Somali'ye tıbbi malzeme yardımı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Somali'deki kıtlık nedeniyle on binlerce insanın öldüğü 2011 yılında yine bir ramazan günü bu dost ve kardeş ülkeye ilk ziyaretini gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Somalililerin umudu olduğunu ve dünyanın dikkatini buradaki insani drama çektiğini belirtti.

İbrahim Kalın, "Somali'nin çehresi değişti. İnsan onuru korundu. Ve şimdi yine Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla tanı kiti, tulum, maske ve tıbbi cihaz içeren kargo uçağı bu gece Somali'ye gidiyor. Salgınla mücadelede Türkiye kardeşlerinin yanındadır. İnsanlık ölmesin ki insanlar ölmesin." ifadelerini kullandı.