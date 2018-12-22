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Türkiye'den Somali'deki terör eylemlerine kınama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da gerçekleştirilen terör eylemlerini kınadı.

22 Aralık 2018 Cumartesi 18:24
Türkiye'den Somali'deki terör eylemlerine kınama

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Mogadişu'da bu sabah bomba yüklü araçlarla gerçekleştirilen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör eylemlerini şiddetle kınıyoruz. Bu alçak saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Somali hükümeti ve halkına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bugün bir kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında 16 kişi ölmüş, 20'den fazla kişi yaralanmıştı. Saldırıların sorumluluğunu terör örgütü Eş-Şebab üstlenmişti.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 18:24
  1. Dışişleri Bakanlığı
  2. Eş-Şebab
  3. Somali
  4. Mogadişu

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