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Türkiye'den skandal kararla ilgili peş peşe açıklamalar!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ,Trump'ın Golan Tepeleri kararnamesini imzalamasına ilişkin yaptığı açıklamada, 'ABD bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı' dedi.

25 Mart 2019 Pazartesi 19:40
Türkiye'den skandal kararla ilgili peş peşe açıklamalar!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamasına ilişkin, "Biz bu imzaya karşıyız, bu karara karşıyız. Bunu kabul etmemiz mümkün değil." dedi.

Çavuşoğlu, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen Antalya Buluşması'nda yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Trump'ın, Suriye toprakları olan Golan Tepelerinin sözde "İsrail'in toprakları olduğunu" kabul eden bir belgeye imza attığını anımsatarak, "Bunu da büyük bir marifet gibi şova dönüştürdü." değerlendirmesinde bulundu.

Buna tepkisini dile getiren Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yanı başında da Netanyahu. Baştan söylüyorum. Biz bu imzaya karşıyız. Bu karara karşıyız. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bugün Suriye rejimiyle ilişkilerimizin bu boyutta olması böyle bir kararı kabul etmemizi gerektirmez. Tam tersi Türkiye Cumhuriyeti her zaman ilkeli tutum sergilemiştir. Buralar Suriye'nin ve Suriye halkının topraklarıdır. Bu imza İsrail'in işgalini meşrulaştırmaz. Öyle görüyoruz ki Trump'ın bu imzası güya şu anda seçim öncesinde zor durumda olan Netanyahu'ya adeta bir seçim hediyesidir. Yolsuzlukla sorgulanan ve hukuk önünde hesap veren Netanyahu'ya bu sözde hediyenin bir faydası olmaz. Kendi halkını bile bölen ve bugün de Gazze'de görüyorsunuz, Gazze'yi bombardımana tutan bu zalime ne yapsanız bir faydası yoktur. O yüzden Amerika'nın bu çabaları beyhudedir. Amerika'nın hukuk tanımaz, uluslararası hukuk tanımaz kararlarını biz kabul etmiyoruz. Uluslararası hukuku hiçe sayan ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayan adımları ardı ardına görmeye başladık. Önce büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı ve sürekli İsrail'in zulmüne verdikleri destek ve şimdi de Golan Tepelerinin işgaline meşruiyet kazandırma çabaları. Türkiye sonuna kadar bu konuda da gereğini yapacaktır, uluslararası camiayla da bir hareket edecektir. Çünkü tek taraflı atılan bu adımları biz desteklemiyoruz, doğru bulmuyoruz, kabul etmiyoruz. Birleşmiş Milletler dahil her platformda ne gerekiyorsa onu da yapacağız inşallah."

"Tüm mağdur ve mazlumların umudu Türkiye"

Bugün ülkenin sorumluluğunun 781 bin kilometrekare topraklarıyla sınırlı olmadığını her platformda anlatmaya çalıştıklarını belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin 1,8 milyar ümmetin umudu olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin tüm mağdurların ve mazlumların umudu olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Müslüman olsun olmasın tüm mazlumların yanında olduklarını aktardı.

Çavuşoğlu, bu konularda en büyük hassasiyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve onun çalışma arkadaşlarının gösterdiğini bildirdi.

İbrahim Kalın'ın açıklamaları

ABD'nin Golan Tepeleri kararı ve aynı saatlerde İsrail'in Gazze’yi bombalaması, barış karşıtı çatışmacı zihniyetin yeni bir tezahürüdür. Kim tarafından desteklenirse desteklensin, işgal ve savaş politikaları gayrimeşrudur ve gayriinsanidir.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 19:40
  1. Antalya
  2. Mevlüt Çavuşoğlu
  3. ABD
  4. Golan Tepeleri

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  • ahmetahmet1 sa önce
    bu alcaklar neocon hristosiyonist cumhuriyetciler doneminde katliam/isgal kiyamete kadar teror/haydutluk icin saldiriyor, ABD. deki sozde demokratlar doneminde ise geri adim atmayip SOZDE uyduruk arzi mevuda yaklastigini zannediyor...ayni gunhamasa saldirmak icin bunlar duzen yspmistir kesin,tipki 11 Eylul duzmece saldirisibgibi
  • AlperAlper1 sa önce
    İncirlik kapansın,Dolardan çıkalım,Avroya dönelim ABD,ye göbekden mi bağlıyız ki çıkamıyoruz,defedemiyoruz,şehit kanı ile sulanmış topraklardan.laflabir şey olmaz,içraat yoksa,kim inanır.
  • Ayşe Ayşe 1 sa önce
    Bütün islam ülkeleri ırk ve milliyetçilikten vaz geçmedikleri sürece ne huzur nede toprak bütünlüklerini muhafaza edebilirler,Emperyalistler bunu bildiklerinden istedikleri yerleri ilhak edebiliyorar,bir an önce islam devletleri içindeki ayrışmaları bitirmeleri ve güçlerini birleştirmeleri gerekir,aksi felaket her an kapımızı çalabilir.
  • Ayşe Ayşe 1 sa önce
    Bütün islam ülkeleri ırk ve milliyetçilikten vaz geçmedikleri sürece ne huzur nede toprak bütünlüklerini muhafaza edebilirler,Emperyalistler bunu bildiklerinden istedikleri yerleri ilhak edebiliyorar,bir an önce islam devletleri içindeki ayrışmaları bitirmeleri ve güçlerini birleştirmeleri gerekir,aksi felaket her an kapımızı çalabilir.
  • mevhibe inalmevhibe inal1 sa önce
    Allah aşkına gidin Suriye Devleti ile anlaşın.Birlikten güç doğar. Dünya Siyonistleri azıttı, gözü de kararttı, niyetleri kötü.Onlar zulümdebirleşirken,biz BARIŞilebirleşip, güçlenelim...
  • salihsalih1 sa önce
    Hadi bakalım verin gerekli tepkiyi çekin ABD deki büyükelçiyi, kapatın incirliğiğ hadi artık yeter artık aşalandiğimiz!!
  • SeyfiSeyfi1 sa önce
    Eee bumu tepkimiz.suriyeyi kendini savunamaz hale getirenlerin Yahudiye soyluycek sözü olmuyormuş
  • Yunus 16 Yunus 16 2 sa önce
    BÜYÜK SAVAŞIN AYAK SESLERİ. ERDOĞAN 2004 DEN BUGÜNE HAZIRLANIYOR. ZAFER İSLAM IN OLACAK İNŞAALLAH.

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