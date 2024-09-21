Türkiye'den, siber güvenlik için milli hamle! Bütün dünya bunu konuşuyor

Hande Fırat, Ankara'nın siber güvenlik tehdidine karşı Milli İstihbarat Teşkilatı öncülüğünde çalışmalara başladığını yazdı. Fırat, TBMM'nin açılmasıyla birlikte Siber Güvenlik Başkanlığı'nın kurulmasının gündeme geleceğini belirtti. Devletin tüm birimlerinin yerli ve milli teknoloji kullanılarak siber saldırılara karşı koruma altına alınacağını ifade eden Fırat, Siber Güvenlik Başkanlığı'nın gerektiğinde anlık müdahalelerde bulunacağını vurguladı. İşte Hande Fırat'ın Hürriyet gazetesindeki yazısının ilgili bölümü:

"Sadece Lübnan’daki saldırı değil, verilerin çalınma ihtimali, devletin resmi kurumlarının ‘hack’lenme olasılığı, herhangi bir kod ya da ‘hack’leme ile ülkenin bir anda durma noktasına gelme olasılığı… İşte tüm bunlar bir süredir Ankara’nın en önemli gündem başlıklarından biri.

Konunun üzerinde uzunca bir süredir çalışan Milli İstihbarat Teşkilatı, siber güvenlik sorununu aylar önce Milli Güvenlik Kurulu’nun gündemine taşıdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılır açılmaz, gündeme gelmesi beklenen düzenleme ile Siber Güvenlik Başkanlığı’nın oluşturulması amaçlanıyor. Ayrıntılara gelince;

Siber Güvenlik Başkanlığı tıpkı Milli İstihbarat Teşkilatı gibi bir yapı olacak.

Cumhurbaşkanlığına bağlı çalışması öngörülüyor.

Devletin tüm birimlerine bir standart getirilecek.

Böylece yerli ve milli teknoloji kullanılarak Savunma Bakanlığı’ndan nüfus işlemlerine, Sağlık Bakanlığı’na, e- devlet uygulamalarına kadar her elektronik alan özel, eş zamanlı bir şekilde daha sıkı bir korumaya alınacak.

Başkanlık gerektiğinde anlık müdahalelerde bulunacak, yeni sistemleri devreye sokacak.

Dolayısıyla devletin tüm birimleri her türlü siber saldırıya karşı tek bir elden kontrolde tutulacak."

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