Türkiye'den S-400 teklifine cevap

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "S-400'leri 'Kullanmayın' teklifi kabul edilemez. S-400 konusunda ABD tarafından bir gevşeme yok" açıklamasını yaptı.

İşte CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

İki başkanın görüşmesi için takvimlendirme çalışması var dedi Çavuşoğlu 14 Haziran'da gerçekleşecek gibi görünüyor. Saati ve ne kadar süreceği ile ilgili ayrıntılar belirleniyor. S-400 konusunda ABD'nin YPG'ye verdiği destek de FETÖ de aramızda hala bir sorun Ermeni soykırımı açıklaması da geldi. Daha iyi bir ilişki içinde olma gayreti var. S-400'leri 'Kullanmayın' teklifi kabul edilemez. S-400 konusunda ABD tarafından bir gevşeme yok.