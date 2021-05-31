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Dünya Türkiye'den S-400 teklifine cevap
Dünya

Türkiye'den S-400 teklifine cevap

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye'ye yönelttiği S-400 teklifinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 17:30:00 -
Türkiye'den S-400 teklifine cevap

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "S-400'leri 'Kullanmayın' teklifi kabul edilemez. S-400 konusunda ABD tarafından bir gevşeme yok" açıklamasını yaptı.

İşte CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

İki başkanın görüşmesi için takvimlendirme çalışması var dedi Çavuşoğlu 14 Haziran'da gerçekleşecek gibi görünüyor. Saati ve ne kadar süreceği ile ilgili ayrıntılar belirleniyor. S-400 konusunda ABD'nin YPG'ye verdiği destek de FETÖ de aramızda hala bir sorun Ermeni soykırımı açıklaması da geldi. Daha iyi bir ilişki içinde olma gayreti var. S-400'leri 'Kullanmayın' teklifi kabul edilemez. S-400 konusunda ABD tarafından bir gevşeme yok.

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