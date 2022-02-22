  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye'den Rusya'ya Donetsk ve Luhansk tepkisi
Gündem

Türkiye'den Rusya'ya Donetsk ve Luhansk tepkisi

Rusya'nın Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararı sonrası Türkiye'den ilk açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 01:43:00 - 2022-02-22 01:44:32
Türkiye'den Rusya'ya Donetsk ve Luhansk tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıyan kararını kınadı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Rusya Federasyonu'nun, sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararı Minsk Anlaşmaları’na aykırı olduğu gibi, Ukrayna’nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına gelmektedir.

Rusya’nın sözkonusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz.

Bu vesileyle Ukrayna’nın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına bağlılığımızı vurguluyor, tüm ilgili taraflara sağduyu ve uluslarası hukuka riayet çağrısı yapıyoruz."

Vladimir Putin, Donetsk ve Luhansk kararını açıkladı
Vladimir Putin, Donetsk ve Luhansk kararını açıkladı

Dünya

Vladimir Putin, Donetsk ve Luhansk kararını açıkladı

Putin: Ukrayna aslında Doğu Rusya toprağıdır
Putin: Ukrayna aslında Doğu Rusya toprağıdır

Dünya

Putin: Ukrayna aslında Doğu Rusya toprağıdır

Putin'den gerilimi tırmandıracak imza
Putin'den gerilimi tırmandıracak imza

Dünya

Putin'den gerilimi tırmandıracak imza

Putin'in tanıma kararı sonrası Donbass'ta sevinç gösterileri
Putin'in tanıma kararı sonrası Donbass'ta sevinç gösterileri

Dünya

Putin'in tanıma kararı sonrası Donbass'ta sevinç gösterileri

Yaşlı Batı, Putin'in Ukrayna kararını kınadı
Yaşlı Batı, Putin'in Ukrayna kararını kınadı

Dünya

Yaşlı Batı, Putin'in Ukrayna kararını kınadı

Olan Ukrayna'ya oldu! Putin'in kararı sonrası NATO'dan açıklama
Olan Ukrayna'ya oldu! Putin'in kararı sonrası NATO'dan açıklama

Dünya

Olan Ukrayna'ya oldu! Putin'in kararı sonrası NATO'dan açıklama

Putin, Ukrayna'ya girin emri verdi
Putin, Ukrayna'ya girin emri verdi

Dünya

Putin, Ukrayna'ya girin emri verdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay