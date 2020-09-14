Türkiye'den Rusya açıklaması
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Rusya arasında süren istişarelerin Ankara'da devam edeceğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, bölgesinde etkin bir güç olma yolunda emin adımlar atmaya devam ediyor.
Yüz binlerce sivili katleden Beşşar Esed'in yuvalandığı Suriye ve sözde general Halife Hafter'in darbe girişiminde bulunduğu Libya ile ilgili kritik temaslar sürüyor.
Türkiye ve Rusya arasında devam eden görüşmelere ilişkin Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama geldi.
"Ankara'da devam edilecek"
Açıklamada şu ifadelere yer verildi.
"Ülkemiz ile Rusya Federasyonu arasında Libya ve Suriye konulu kurumlararası istişarelere teknik düzeyde 15-16 Eylül 2020 tarihlerinde Ankara'da devam edilecektir"