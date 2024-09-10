Türkiye'den Rusları havalara uçuracak karar! Kentten kaçanlar şimdi koşa koşa dönecek

Alanya’da, devlet nihai sertifikasyonuna sahip, Rusça eğitim veren uluslararası özel Rus okulunun açılışı yapıldı.

Rus haber sitesi russkiymir.ru ‘da yer alan habere göre, Alanya’daki eğitim Rus tarzı sertifikaların verilmesiyle Rus eğitim standartlarına göre gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin Rus Yurttaşları Örgütleri Koordinasyon Konseyi’nin (KSORS) telgraf kanalına göre, okul ayrıca Birleşik Devlet Sınavı ve Birleşik Devlet Sınavı yapma fırsatı da elde etti.

MEB DESTEĞİYLE OLUŞTURULDU

Eğitim kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı ve Rusya Eğitim ve Bilim Federal Denetim Servisi'nin desteğiyle oluşturuldu. Geçen yaz okul, Rus standartlarına göre eğitim vermesine ve Rusya devlet sertifikaları vermesine (4, 9 ve 11. sınıflar) izin veren Rusya'nın Rosobrnadzor'undan akreditasyon aldı.

RUSÇA EĞİTİM

Ayrıca, geçen yılın sonunda Alanya'daki okul, eğitim kurumu topraklarında devlet nihai sertifikasyonu (OGE ve Birleşik Devlet Sınavı) yapma fırsatını elde ederek KKD okulları (sınav noktası) kaydına dahil edildi. Çalışmalar Rus standartlarına uygun olarak Rusça olarak yapılacaktır.

AÇILIŞA TÜRK YETKİLİLER DE KATILDI

Geçtiğimiz ağustos ayında okul, Türkiye'deki Rus okulunun resmi statüsünü tanıyan Türk Milli Eğitim Bakanlığı'ndan uluslararası bir lisans aldı. Okulun açılış törenine aralarında Alanya Valisi'nin de bulunduğu Türk yetkililer katıldı.

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