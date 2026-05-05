"Kayseriliyle Yahudinin farkı mı var oğlum" diyen Mustafa Keser'i dumura uğratan gelişme! MHP'li vekilin "soytarılık" çıkışı ortalığı karıştırdı
“Kayseriliyle Yahudinin farkı mı var oğlum” diyen Mustafa Keser’i dumura uğratan gelişme! MHP’li vekilin “soytarılık” çıkışı ortalığı karıştırdı

Ünlü sanatçı Mustafa Keser’in sahnede Kayserililer hakkında anlattığı fıkra ve kullandığı ifadeler, şehirde büyük bir infiale yol açarak 15 Mayıs’taki konserinin iptal edilmesine neden oldu. Keser’in tepkilere "Aklım başımda, neden ekmeğimle oynayayım?" diyerek yanıt vermesi ve bir milletvekilini hedef alması gerilimi daha da tırmandırdı. Tartışmaya sert bir tonla dahil olan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise Keser’e "sanatçı ile soytarılığı karıştırma" diyerek şehirde program yapmasının önüne set çekti.

Sanatçı Mustafa Keser'in, sahnede anlattığı bir fıkra Kayserililerin tepkisini çekti. Ünlü sanatçı, programda kullandığı 'Kayseriliyle Yahudinin farkı mı var oğlum' sözleri sonrası bir konserinden de oldu. Kayseri'deki konseri iptal edilirken, Kayseri vekili dahil geniş bir kesimden tepki çekti. Bu tepkiler üzerine instagram hesabından açıklama yayınlayan Mustafa Keser, özür dilemedi "Allah'a şükür aklım başında insanlara niye hakaret edeyim" dedi. İşte Mustafa Keser'in açıklaması:

"Saygıdeğer Kayserililer, Birkaç günden beri sosyal medyada, sahne programımda anlattığım bir fıkrada Kayserililere hakaret ettiğime dair tepkiler hakaretler yayınlanmakta. Çok şükür ki anlattığımın ne manaya geldiğini, okuduğunu anlayan aklı başında insanlar da var. Onlar da gösterilen menfi tepkiye karşılık olumlu tepkilerini yazmışlar. Onlara da teşekkürlerimi iletiyorum.

Allah'a şükür aklım başımda. Ben sahne adamıyım. Herhangi bir memleketin insanlarına ne diye hakaret edeyim? Deli miyim ben? Neden hakaret edip, ayağıma kurşun sıkıp, ekmeğimle oynayayım. Yersiz tepki gösteren arkadaşlar sevinebilir. 15 Mayıs Kayseri konserim salon yetkilileri tarafından iptal edildi. Allah'a şükür ülkemin her köşesinde sevenim var. Günümüz ekonomik koşullarında birçoğu beni canlı olarak izlemek için gece mekanlarına gelip 8.000-10.000€ verecek durumu yok maalesef. Bu sebeple salon konserlerini düzenleme kararı aldım.

İnsanlar beni düşük bir ücretle seyretme imkânı bulsun istedim. Bu konserlerden kendime gelir de sağlamıyorum. Hatta bazılarından zarar bile ettim. Salon konserlerinin bilet fiyatlarını ulaşım, konaklama, teknik donanımlar, teşrifat, güvenlik, sağlık hizmetleri, reklam vb. giderleri karşılayacak şekilde düzenliyorum. Bu hizmeti 81 yaşında, hiçbir kurum veya kuruluştan destek almadan tamamen kendi bütçem ile halka sunmaya çalışıyorum. Benim için önemli olan kısmı şudur ki, yanımda çalışan 20 müzisyen ve sahne görevlileri var. Dolaylı yoldan her bir konser için çoluk çocuk 150 kişi benden ekmek yiyor. Çalışan arkadaşlarımın ekmekleriyle oynadıkları için sevinsinler, hatta gurur duysunlar. Yazıklar olsun. Kayseri'de birçok arkadaşım ve aile dostlarım var. Onlar da duruma üzüldüler.

Menfi tepki gösterenlerin içinde bir de Kayseri milletvekili var. Kayseri halkı adına üzüldüm. Hatta kendi adıma da üzüldüm. Biliyorsunuz, milletvekilleri seçildikten sonra "Ben artık bütün milletin vekiliyim, her yer için hizmet vereceğim" diye beyanatta bulunurlar. Hiç alakası yokken konuyu getirip dini değerlere dayandıracak kadar akıl yoksunu, okuduğunu veya dinlediğini anlamayan espri fakiri bir insanın benim için mecliste hizmet veriyor olmasından da üzüntü ve endişe duydum. Bu kafayla mı memlekete hizmet verecek? Allah bizi korusun. Burada özür dileyecek bir durum olsa on kere de özür dilerim. O erdeme de sahibim. Ne var ki özür dilenecek bir durum yok."

Mustafa Keser'in açıklamasında sataştığı vekil AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu oldu. AK partili vekil açıklamaya yanıt vermezken sert tepki Cumhur ittifakının MHP'li vekilinden geldi. MHP'li Baki Ersoy, Mustafa Keser için şunları yazdı: "Mustafa Keser 81 yaşında bir şahıs ağırlığını da taşıyabilmelidir. Sanatçı ile soytarılığı karıştırırsanız Kayserili hemşerilerimiz de devlet ile millet arasında köprü görevi gören ve halkın sözü ve sözcüsü olan milletvekilimiz de sana anladığın ve hak ettiğin tepkiyi gösterir.

Sen Kayseri’den ve Kayserililerden bu gereksiz polemikler için özür dileyeceğin yerde konuyu kişiselleştirerek milletvekilimize saygısızlık ve hadsizlik yapmaya devam ediyorsun. Milletvekilimiz sana aklının zekatını verse bir ömür geçinirsin! Sana buradan bak bende el artırarak yazıyorum ki ben sözümü tutarım beni tanıyanlar iyi bilir. Bu saatten sonra sen Kayseri’de hiçbir programa biz nefes alıyorken çıkamayacaksın. Yok ben çıkarım diyorsan bende sana diyorum ki; yok burası Kayseri burada oyun bozulur."

