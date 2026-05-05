“Kayseriliyle Yahudinin farkı mı var oğlum” diyen Mustafa Keser’i dumura uğratan gelişme! MHP’li vekilin “soytarılık” çıkışı ortalığı karıştırdı
Ünlü sanatçı Mustafa Keser’in sahnede Kayserililer hakkında anlattığı fıkra ve kullandığı ifadeler, şehirde büyük bir infiale yol açarak 15 Mayıs’taki konserinin iptal edilmesine neden oldu. Keser’in tepkilere "Aklım başımda, neden ekmeğimle oynayayım?" diyerek yanıt vermesi ve bir milletvekilini hedef alması gerilimi daha da tırmandırdı. Tartışmaya sert bir tonla dahil olan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise Keser’e "sanatçı ile soytarılığı karıştırma" diyerek şehirde program yapmasının önüne set çekti.