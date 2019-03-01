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Türkiye'den Patriot açıklaması: Cevap geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,S-400 ve Patriot alımına ilişkin yaptığı açıklamada 'Şimdi Amerikalılar Patriot satabileceklerini söylediler ve heyetlerimiz müzakere ediyor' dedi.

01 Mart 2019 Cuma 19:41
Türkiye'den Patriot açıklaması: Cevap geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugüne kadar Patriot konusunda, en son yaklaşık 2 yıl önce gönderdiğimiz mektuba olumlu bir cevap geldi Amerikalılardan ve müzakereler başladı." dedi.

"S-400'ü iptal etmemiz söz konusu değil"

Eskişehir'in yerel televizyonu Kanal 26'da programa katılan Çavuşoğlu, S-400 ve Patriot alımına ilişkin, S-400'ün alımının iptal edilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

"Hava sahamızı korumak zorundayız"

S-400'lerle ilgili müzakerelerin bittiği ve anlaşmanın imzalandığını ifade eden Çavuşoğlu, "Şimdi bu yılın sonuna doğru sonbaharda teslim edilecek. Biz Patriot alamadığımız için S-400'ü aldık. Bugüne kadar Patriot konusunda, en son yaklaşık 2 yıl önce gönderdiğimiz mektuba olumlu bir cevap geldi Amerikalılardan ve müzakereler başladı. Bizim ihtiyacımız var, hava savunma sistemine. Etrafımızda ciddi riskler ve tehditler var. Füze tehdidi de var. Dolayısıyla ülkemizin hava sahasını korumak zorundayız." diye konuştu.

"Batılılardan, müttefiklerimizden alamadığımız için S-400 aldık" diyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Şimdi Amerikalılar Patriot satabileceklerini söylediler ve heyetlerimiz müzakere ediyor. Şimdi Amerika bunu söylüyor ama bizim için önemli şeyler var. Birincisi fiyat. İkincisi teslim süresi. Üçüncüsü ileride ortak üretim ya da teknoloji transferi olacak mı, olmayacak mı? Teslim süresiyle ilgili itirazımıza, özellikle bir sistem için Amerika, şu anda bir tane sistemi daha önce verebileceklerini söyledi. Bu iyi."

"Anlaşabilirsek, çıkarımıza uygun olursa alırız"

Bakan Çavuşoğlu, Patriotların alınabilmesi için söz konusu pazarlık ve müzakerelerde bir noktada buluşulması gerektiğinin altını çizerek, şunları vurguladı:

"Ben satmak istiyorum ama benim şartlarımda satacağım' olmaz. Bu tür sistemlerin bir değeri vardır. Türkiye'nin de burada şartları vardır. Sadece Amerika'nın şart koşması önemli değil. İkincisi ve en önemlisi Amerika'nın kendi kongresinden onay çıkarması gerekiyor. Bunun da garantisini vermesi lazım. Bugüne kadar bazı basit silahları bile almakta zorlandık Amerika'dan. Patriot konusunda, diğer konularda her ülkeyle oturur müzakere ederiz. Anlaşabilirsek, çıkarımıza uygun olursa alırız. Anlaşamazsak da başka seçenekler her zaman vardı. Bu dünyanın sonu da değildir. Biz de savunma sanayinde artık birçok ürünü ihraç ediyoruz. Bazı ülkelerle ya da şirketler kendi aralarında anlaşıyor. Bazen de olmuyor. Müzakerelerden sonra belli olacak. Hiçbir zaman dünyanın sonu değildir. Her zaman seçenekler vardır."

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 19:41
  1. Eskişehir
  2. ABD
  3. S-400
  4. Patriot

YORUM YAZ

  • RİZEMASİ RİZEMASİ 17 dk önce
    Ben mi yanlış anladım. Patriot almak için müzakere lere başladık mi deniyor. Doğru ise yazıklar olsun.Hani milli ve bağımsız idik.
  • ÜmitÜmit36 dk önce
    Biz akıllanmayız adamlar uçakları vermiyor silahları mühimmatları vermiyor biz bunlar yetmezmiş gibi birdepatriot ların parasını verelim avucumuzu yalayalım diyen bir akp ve Erdoğan var
  • Mehmet Tanriverdi Mehmet Tanriverdi 1 sa önce
    S 400 leri aliyoruz o,kadar,caymak abd ye boyun egmek yok.

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