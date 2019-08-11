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Türkiye'den operasyon açıklaması: Ya ABD ile ya da...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fırat'ın Doğusu'na düzenlenmesi beklenen operasyonla ilgili olarak, "Ya birlikte temizleyeceğiz ya Türkiye buraya girecek, buradan o teröristleri temizleyecek" dedi.

11 Ağustos 2019 Pazar 18:06
Türkiye'den operasyon açıklaması: Ya ABD ile ya da...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fırat'ın doğusu ile ilgili süreçte adımlarımızı attık. Ya birlikte temizleyeceğiz ya Türkiye buraya girecek, buradan o teröristleri temizleyecek" dedi.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 18:06
  1. ABD
  2. TSK operasyon

YORUM YAZ

  • Hayrettin HatunoğluHayrettin Hatunoğlu34 dk önce
    Ya burayı Amerika ile temizleriz. Ya da Amerika müseade etmezse "Bir gece ansızın gelebiliriz:" Diye boşu boşuna sallar dururuz.
  • Ömer Ömer 39 dk önce
    Allah muvaffak etsin inşallah terörün kökü Erdoğan’ın dediği kazınacak bu sefer Amerika’nın oyalaması bu sefer sökmez
  • Eyup Eyup 42 dk önce
    Bla.bla. bla. Bizimki yine konuşmuş. Madem girecektin senelerdir yığınak yaptında coni amcandan hâlâniçin izin istedin? Hemde teröristlere giden yüzlerce değil binlerce tır silahları mehtapta güneşin batışını seyreder gibi. Ve şimdi on binlerce teröristle neredeyse ordulastilar. Cevabı basit "ALDATILDIK" bla. Bla. Bla.
  • ZaferZafer44 dk önce
    Aptallığın zirvesi adam hem silah verecek hem birlikte temizleyecek

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