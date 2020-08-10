Türkiye'den o ülkenin ordusuna hibe

Koronavirüs pandemisi döneminde dünyanın birçok ülkesine yardım elini uzatarak örnek bir davranış sergileyen Türkiye Cumhuriyeti, Kosova ordusuna da askeri ekipman yardımında bulundu.

Kosova Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Kosova Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Türkiye tarafından 742 bin 904 dolarlık hibe töreninin başkent Priştine'de düzenlendiği belirtildi. Törene Türkiye'yi temsilen Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay İsmail Cenkeri Ersöz ve FSK Lojistik Komutanı Tuğgeneral Naim Haziri ve askeri yetkililer katıldı. Tören sonrası açıklamalarda bulunan Haziri, Türkiye hükümetine ve askeri ataşeye sürekli destekleri dolayısıyla teşekkür etti.