  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yellen'den fed'e faiz çağrısı
Mesut Özil'den 41 ile Ramazan yardımı
AB'den skandal! Ölüme terk ettiler
Almanya’da çifte vatandaşlık gelişmesi:
Aktüel Türkiye’den Nijer’e Ramazan umudu
Aktüel

Türkiye’den Nijer’e Ramazan umudu

Ramazan 2021 çalışmalarını “Ramazan’da Umut Var” sloganıyla sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin destekleriyle Nijerli 26 bin 120 kişiye yardım ulaştırdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 20:27:00 -
Türkiye’den Nijer’e Ramazan umudu

İHH İnsani Yardım Vakfı iyilik kervanı, her yıl olduğu gibi bu Ramazan da dünyanın farklı coğrafyalarındaki ihtiyaç sahipleri için yola çıktı. Ramazan 2021 çalışmaları kapsamında Afrika’ya giden İHH ekipleri, Nijer’de 26 bin 120 kişiye hayırseverlerin yardımlarını ulaştırdı.

 

Kumanya, iftar, zekat, fitre, adak ve bayramlık

İHH’nın kumanya yardımlarından 15 bin 120 Nijerli istifade ederken zekat ve fitre bağışlarından ise bin 500 mağdur faydalandı. 2 bin kişiye iftar veren İHH ayrıca 80 büyükbaş adak keserek 7 bin 200 kişiye de kurban eti yardımında bulundu. Bölgede vakfın çalışmalarını gerçekleştiren İHH ekipleri çocukları da unutmayarak 300 adet bayramlığı kendilerine hediye etti.

 

Başkent Niamey ve çevresinde gerçekleştirilen Ramazan çalışmalarından; köylerde ve yetimhanelerde yaşayan yetim aileleri, engelliler, görme engelliler ve muhtaç aileler istifade etti.

İyiliğe destek olmak için

Hayırseverler, dünyanın farklı yerlerinde zulüm gören, mağdur olan, dara düşen Müslümanlar için zekâtlarını, fitrelerini, sadakalarını ve kumanyalarını İHH’nın iyilik hareketine katabiliyor ve Ramazan boyunca gerçekleştireceği kampanyalara destek olabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Meral Akşener’in cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iki adayı var!
Siyaset

Meral Akşener’in cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iki adayı var!

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 2023'teki cumhurbaşkanlığı seçimleri için kafasında iki ismin old..
İngiliz isimden Türkiye'ye KKTC teklifi
Dünya

İngiliz isimden Türkiye'ye KKTC teklifi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın danışmanı İngiliz politikacı ve hukukçu Michael Stephen, Kıbrıs sorununa ..
MHP'li isimden Habertürk'e sert tepki: Kudurdunuz
Siyaset

MHP'li isimden Habertürk'e sert tepki: Kudurdunuz

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin duyurduğu 100 maddelik yeni anayasa önerisini karalamaya çalışan Habertürk'e MHP'den çok sert tepki geldi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay