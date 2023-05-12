Türkiye'den müthiş hamle! Füzelerin 'ağır abisi' geliyor

Savunma Sanayi Başkanı (SSB) Prof. Dr. İsmail Demir, CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin ürettiği balistik füzelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan SSB Başkanı Demir, "Tayfun’u daha önce duyurmuştuk. Çalışma devam ediyor. Çakır dün atış testi yapıldı başarıyla İHA’mızdan atıldı. Hem denizden denize, karadan karaya, şu anda havadan karaya ve denize oldu. Bu seyir füzesi çalışmamız devam ediyor. Kaan uçağımıza gelecek bir modelimizde çalışılıyor" şeklinde konuştu.

İsmail Demir, "Yolculuk devam edecek dedik. Yolculuğun devamını görüyor olacaksınız. Sürpriz kalsın, ‘Ağır abi’ diyelim anlayan anlasın. Karada havada bizi izlemeye devam edin." dedi.

Yunanistan ile Türkiye arasında savunma sanayi alanında bir işbirliği olup olmayacağı sorusuna da yanıt veren Demir, "Yunanistan ile aramızda komşuluk hukuku ile beraber görüşürsek çözülemeyecek meselelerin olmadığını görüyoruz. Gerilimi yükselten hiçbir zaman bir olmadık olmuyoruz da" ifadelerini kullandı.

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İsmail Demir'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Askeri elektronik sanayi diye başlarsak burada çok sayıda ürünü görüyoruz ama elektronik ile başlayalım. Kaan milli muharip uçağını görüyoruz. 5’inci nesilde önemli parametrelerden birisi radar. Uzun menzilli bir radar bekliyoruz. IS radarın geliştirilmesi Aselsan tarafından devam ediyor.

MMU’ya gelene kadar AKINCI ve F-16 modernizasyon projelerimizde kullanılacak. Biz kamera ambargosundan bahsetmiştik. Artık kameraların yerine ikame ettiğimiz bir kamera, bundan sonra ne yapacağız derseniz kameralarımızın Ar-Ge hazırlığı devam ediyor.

"Aselsan'ın katkıları var"

Tank namlusunu görüyoruz. Altay tankının namlusu, bir dizi platformda ve kulede Aselsan kontrol teknolojileri ve platformlar var. Elektronik kontrol sistemleri bunun üzerinde. Leoparları, M60’ları görüyoruz. Hepsinin modernizasyonu Aselsan’ın katkıda bulunduğu konulardan bir tanesi.

İnsansız deniz aracını Aselsan yapmıyor ama yapan firmamızla beraber üzerine koyduğu kontrol sistemleri, üzerine koyduğu silah değil bir dizi sensörlerle de elektronik nitelik kazandırıyoruz. Sadece askeri değil sivil alanlarda da kullanılacak, bazen görüntü alacak.

Tayfun’u daha önce duyurmuştuk. Çalışma devam ediyor. Çakır dün atış testi yapıldı başarıyla İHA’mızdan atıldı. Hem denizden denize, karadan karaya, şu anda havadan karaya ve denize oldu. Bu seyir füzesi çalışmamız devam ediyor. Kaan uçağımıza gelecek bir modelimizde çalışılıyor.

Her üründe Aselsan alt yüklenici ile çalışıyor. Ancak böyle yaygın bir ekosistem ile biz bir yere varabiliriz. Çoklu kullanım dediğimiz savunma sanayii lokomotiflik yapıyor ise kabiliyet kazan şirketler diğer sivil alanlarda da çok sayıda ürün üretebilir. Bu çok önemli bir aşama olmuş oluyor.

"Füzelerin ağır abisi" olarak ifade edilen füze, Tayfun'un önüne mi geçecek?

Yolculuk devam edecek dedik. Yolculuğun devamını görüyor olacaksınız. Sürpriz kalsın, ‘Ağır abi’ diyelim anlayan anlasın. Karada havada bizi izlemeye devam edin, yazılımsal, donanımsal bir dizi yetkinliği bir alana sürmeye devam edeceğiz. Her ürünümüzde millilik ve yerlilik hazır.

F-16 ve Kaan hakkında

Özgür yolculuğumuz devam ediyor. Blok 40 ve 50’ler devam ediyor. F-16'larımızı modern hale getirdiğimiz gibi bir dizi yerli mühimmatımızı çok rahat şekilde kullanacak hale getireceğiz.

Özgürleştirmek demek yabancı ürünle uçan sistemde üzerinde kontrol sistemleri, bilgisayarda dışarıya bağımlı oluyorsunuz. Bunun bir adım ötesi siz bunu iyi analiz ettiğinizde görevle ilgili kısımlarında değişiklikler yapabiliyorsunuz. Biz F-16'ların görevlerini bizim istediğimiz şekilde, yapısal modernizasyon yapıp ömürlerini uzatmak, etkinliklerini artırarak radarı, önleme unsurlarını entegre edebileceğiz anlamına geliyor. O da Kaan’a giden yolda basamak.

KIZILELMA, Anka-3 gibi insansız hava araçlarına entegre edeceğimiz sistemin modelleri kullanılıyor olacak. Kaan’a geldiğimizde alanında mükemmel ürünleri görmüş olacağız.

KAYNAK: MİLLİYET