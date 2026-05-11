Türkiye’den Moğolistan’a uzanan çevre yolculuğu! 'İpek Yolu Kervanı' başlıyor

Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) 17. Taraflar Konferansı’nda (COP17) bu yıl mera ve çayır ekosisteminin önemine, ‘İpek Yolu Kervanı’ teması ile dikkat çekilecek. UNCCD tarafından görevlendirilen kervan, Türkiye’den başlayacak, COP17’nin düzenleneceği Moğolistan başkenti Ulanbator’da son bulacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tüm dünyayı etkileyen iklim değişikliği ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Küresel çevre sorunlarına çözüm bulmak amacıyla iki yılda bir düzenlenen Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi Taraflar Konferansı COP17 bu yıl ağustos ayında, Moğolistan’ın başkenti Ulanbator’da düzenlenecek.

2026’nın Uluslararası Mera ve Pastoralistler yılı ilan edilmesinin ardından COP17’de de mera ve çayır ekosistemlerinin önemine dikkat çekmek için Türkiye’den Moğolistan’a kadar uzanacak ‘İpek Yolu Kervanı’ yolculuğu düzenlenecek.

Yolculukla, meraların, pastoralist yaşamın ve sürdürülebilir arazi yönetiminin önemine dikkat çekmek ve küresel ölçekte bir eylem çağrısı oluşturulması hedefleniyor. Bu kapsamda Bakanlığa bağlı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda, İletişim Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da kapsamlı bir çalışma sürdürülüyor.

6-15 MAYIS ARASINNDA TÜRKİYE’DEN BAŞLAYACAK

Kervanın, rota boyunca ziyaret ettiği ülkelerde gerçekleştirilecek çekimler, söyleşiler ve etkinliklerden elde edilen içeriklerle ‘Sürü nereye gidiyor?’ adında belgesel de hazırlanacak. 6–15 Mayıs tarihleri arasında Türkiye’den başlayacak olan kervan; ilk olarak 6-8 Mayısta Erzurum’da, 9-10 Mayısta Malatya’da, 11-12 Mayısta Gaziantep’te, ve son olarak 13-15 Mayısta da Antalya’dan geçecek.

Türkiye yolculuğunun ardından yolculuk Moğolistan’ın Ulanbator kentinde son bulacak.

İpek Yolu Kervanı’na; UNCCD İcra Direktörü Yasmine Fouad, UNCCD İyi Niyet Elçisi, Mali’li oyuncu, şarkıcı ve çevre aktivisti Inna Modja, COP17’ye ev sahipliği yapacak Moğolistan adına Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı Uluslararası İş Birliği Genel Müdürü, medya uzmanları, genç pastoralist temsilciler, uluslararası görsel-işitsel prodüksiyon ekibi, sivil toplum öncüleri ve çeşitli ülkelerden uzmanlardan oluşan uluslararası bir ekip eşlik edecek.

Programın Antalya açılışı, 13 Mayıs tarihinde saat 14.00’te Antalya Kundu’da bulunan Ducale Otel ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

Açılış programına, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Sayın Hasan Suver ile Birleşmiş Milletler nezdinde üst düzey katılım sağlanacak olup, BM İcra Direktörü Sayın Yasmin Fouad teşrif edecektir.