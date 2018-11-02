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Türkiye'den Mısır'daki terör saldırısına kınama!

Dışişleri Bakanlığı, Mısır’da Kıpti Hristiyanları hedef alan terör saldırısını kınayan bir mesaj yayımladı.

02 Kasım 2018 Cuma 23:04
Türkiye'den Mısır'daki terör saldırısına kınama!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mısır'daki terör saldırısını kınayan bir açıklama yapıldı

Mısır’ın Minye kenti yakınlarında Kıpti Hristiyanları hedef alan ve çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan terör saldırısına ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada, menfur terör saldırısının kınandığı vurgulanarak, "Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Mısır halkına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz" denildi.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 23:04
  1. Dışişleri Bakanlığı

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