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Spor Türkiye’den Messi çıktı demişlerdi bir ara: Kötü haber verildi! Ne yaptın sen Oğuzhan Özyakup!
Spor

Türkiye’den Messi çıktı demişlerdi bir ara: Kötü haber verildi! Ne yaptın sen Oğuzhan Özyakup!

Yeniakit Publisher
2024-08-26 18:32:00 -
Türkiye’den Messi çıktı demişlerdi bir ara: Kötü haber verildi! Ne yaptın sen Oğuzhan Özyakup!

Türk Messi'si diye bir ara lanse edilen Beşiktaş'taki performansıyla akıllara gelen Oğuzhan Özyakup 31 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. Özyakup, kararını sosyal medyadan duyurdu.

Beşiktaş'taki performansıyla akıllara gelen Oğuzhan Özyakup 31 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. Özyakup, kararını sosyal medyadan duyurdu.

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Oğuzhan Özyakup 31 yaşında emeklilik kararı aldı.

KARARINI AÇIKLADI

Oğuzhan Özyakup emeklilik kararı açıklamasında; "Bu yaz Süper Lig'den teklif yapan tüm takımlara ilgileri için çok teşekkür ederim. Ama ben kendimi her zaman Beşiktaşlı Oğuzhan olarak hissettiğim ve her zaman öyle anılmak istediğim için başka bir kulüpte oynamam mümkün değildi. Futbola verdiğim sonsuz değere karşılık yeterli hedefler olmadığı için profesyonel Futbol kariyerimi sonlandırma kararı aldım." ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki orta saha oyuncusu Beşiktaş formasıyla 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazandı.

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