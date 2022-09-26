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Gündem Türkiye'den Mescid-i Aksa baskınına sert tepki
Gündem

Türkiye'den Mescid-i Aksa baskınına sert tepki

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, radikal İsrailli grupların, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine Dışişleri Bakanlığı sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 21:31:00 -
Türkiye'den Mescid-i Aksa baskınına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, radikal İsrailli grupların, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerini kınıyor ve kabul edilemez buluyoruz. Mescid-i Aksa'nın kudsiyetini ve uluslararası hukuka dayalı statüsünü ihlal eden bu uygulamalara izin verilmemesi ve gerginliğin tırmanmaması için İsrail makamlarını derhal gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Dışişleri'nden yapılan açıklama şöyle:

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te, radikal İsrailli grupların, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemelerini kınıyor ve kabul edilemez buluyoruz.

Mescid-i Aksa'nın kudsiyetini ve uluslararası hukuka dayalı statüsünü ihlal eden bu uygulamalara izin verilmemesi ve gerginliğin tırmanmaması için İsrail makamlarını derhal gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz.

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