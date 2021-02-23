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Gündem Türkiye'den 'Mavi Vatan' tatbikatı
Gündem

Türkiye'den 'Mavi Vatan' tatbikatı

Mavi Vatan-2021 Tatbikatı 25 Şubat'ta Ege Denizi ve Akdeniz'de başlayacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 10:12:00 -
Türkiye'den 'Mavi Vatan' tatbikatı

Kahraman Mehmetçik, 'Mavi Vatan-2021 Tatbikatı' için hazırlıklarını tamamladı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, "tatbikat" ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı karargah, birlik ve gemilerin hazırlık durumlarının değerlendirilmesi hedefleniyor.

Diğer kuvvet komnutanlıklarıyla müşterek çalışılacak

Görev grubu seviyesinde temel harekat nevilerinin denenmesi, deniz harekatı ve müşterek harekat taktiklerine yönelik yeteneklerin geliştirilmesinin de hedeflendiği tatbikatta, diğer kuvvet komutanlıkları ile müşterek çalışabilirlik usullerinin ve karşılıklı destek imkan kabiliyetlerinin denenmesi ile unsurların harbe hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

Gerçeği aratmayacak

Tatbikatta, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 82 gemi, 5 deniz karakol uçağı, 12 deniz helikopteri ile İnsansız Hava Araçları, Amfibi Deniz Piyade Birlikleri ve SAT/SAS görev timleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığından genel maksat ve taarruz helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığından, F-16, F-4 ve HİK (Havadan İhbar ve Kontrol) uçakları, Jandarma Genel Komutanlığından arama kurtarma unsurları, Sahil Güvenlik Komutanlığından ise S/G botları olmak üzere toplam 87 gemi, 27 uçak ve 20 helikopter yer alacak.

Su üstü ve hava savunma atışları yapılacak

İnsansız Hava Araçlarının, deniz harekat alanında operatif ve taktik seviyede kullanımının sağlanacağı tatbikatta, gerçek harekat ortamının oluşturulması maksadıyla, yüksek süratli insansız araçların hedef olarak kullanılacağı su üstü ve hava savunma atışları icra edilecek.

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