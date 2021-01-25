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Aktüel Türkiye'den Mali'deki saldırıya kınama
Aktüel

Türkiye'den Mali'deki saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Mali'de Boulkessi ve Mondoro askeri üslerine 24 Ocak'ta düzenlenen ve 6 Malili askerin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 19:23:00 -
Türkiye'den Mali'deki saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mali'de Boulkessi ve Mondoro askeri üslerine 24 Ocak'ta düzenlenen terör saldırılarında 6 Malili askerin hayatını kaybetmesi ve birçok güvenlik görevlisinin yaralanmasının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

"Menfur saldırıyı kınıyoruz"

Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı kınıyoruz. Dost ve kardeş Mali halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına içten başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Terör örgütlerinin hedefinde

Boulkessi ve Mondoro askeri üsleri zaman zaman terör örgütlerinin hedefi oluyor. Mart 2020'de Mondoro'daki terör saldırısında 5 asker hayatını kaybetmişti.

Söz konusu 2 askeri üssü hedef alan 2018'deki eş zamanlı saldırıda ise 40 asker yaşamını yitirmişti.

 

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