Türkiye'den Kuzey Irak'ta kritik "yeni askeri üs" hamlesi

Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerine yönelik Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan harekatları başlatan Türk Silahlı Kuvvetleri, Haftanin bölgesinde 700 hedefi imha etti. Karadan da devam eden operasyonda komandolar hızlı ilerleme sağladı.

PKK ile mücadelede yeni dönem

PKK ile mücadelede son yıllarda farklı bir strateji izleyen Türkiye, Irak'ın kuzeyine sınır ötesi operasyonlar düzenlemekle kalmıyor aynı zamanda teröristlerden temizlenen bölgelerde askeri varlığını devam ettiriyor.

Teröristleri sınırlarının ötesinde karşılamaya ve yok etmeye yönelik operasyonların en sonuncusu Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan harekatları oldu.

İki operasyonla darbe vuruluyor

Pençe-Kartal Harekatı'nda Gara'dan Kandil'e kadar çok geniş bir coğrafyadaki PKK'ya ait 81 hedef imha edildi ve harekat başarıyla tamamlandı.

Bu operasyonun üzerinden saatler geçmemişken, Haftanin bölgesinde Pençe-Kaplan operasyonu başlatıldı. PKK'nın eğitim kampı olarak kullandığı bu bölge aynı zamanda, örgütün doğu ile batı arasındaki irtibatını sağlaması açısından stratejik olarak görülüyordu.

3 yeni üs kurulabilir

Yeni Şafak'a bilgi veren güvenlik kaynakları, Haftanin'den sonra operasyonun Sinat bölgesine yoğunlaşacağını ve terörden temizlenen bu hatta 3 yeni askeri üs daha kurulacağını ifade etti. Öte yandan, Haftanin'de PKK'lı teröristlerin 'drone eğitim merkezi' olarak kullandığı alanların F-16'lar tarafından imha edildiği de öğrenildi.

Operasyonda istihbarat faktörü

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bu operasyondaki başarılı koordinasyonu dikkat çekiyor. Özellikle MİT'in sahadaki kaynaklarından aktarılan bilgiler sayesinde, PKK'nın mühimmat depoları ve karargahları nokta atışıyla vuruluyor.